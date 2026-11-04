فيلم أحمد حلمي الجديد «حدوتة»: رجوع قوي مع ذاكرة مفقودة ومأزق مايتفهمش!

ترفيه

أحمد حلمي، النجم اللي شحال هادي ما شفناهش في السينما، صافي غادي يرجع لينا بفيلمو الجديد «حدوتة» في 11 نوفمبر 2026. من بعد غياب دام أربع سنين من بعد فيلم «واحد تاني» اللي كان في 2022، هاد الفيلم باين عليه فيه الكوميديا والدراما، ولكن المزيج الغامض اللي كيبان في التريلر هو اللي خلا الرؤوس تدور ويخلينا نسولو على القصة الحقيقية.

الإعلان التشويقي ديال الفيلم كيبدا بمشاهد وحوارات غارقة في النفسية، باينة كتبين صراعات داخلية كيعيشوها الأبطال ديال العمل. ومع كل لقطة كتزيد الغموض، كتبان شي شخصية غامضة جداً كتخليك تسول 'أنت مين؟' هاد السؤال اللي كيتعاود بزاف، ممكن يكون هو المفتاح الذهبي ديال القصة كاملة وشنو كاين من وراها.

التريلر ماشي غير عامر بالغموض والتوتر اللي كيشدو العينين، ولكن حتى بالمواقف اللي عمرك ما كتوقعها، اللي كتخليك معلق مع الأحداث. وفيه حوارات كتناقش شنو هو الإنسان وشنو مصيرو. هادشي كيوصلنا لواحد النقاش اللي ديما كيسولوه الناس: واش الحياة ديالنا مكتوبة لينا من قبل، ولا حنا اللي كنختارو طريقنا بكل حرية؟ وكيسالي الإعلان التشويقي بواحد الجملة قوية بزاف اللي كتبقى في بالك: 'كل واحد عنده حتة مكسورة عشان كده مخبيها'.

بان لينا في المشاهد اللي خرجو، أن حلمي غادي يدخلنا في تجربة سينمائية مختلفة، مخلطة بالغموض والطرح النفسي، مع الاحتفاظ بتفاصيل القصة والشخصيات كمفاجأة. وعلى صعيد الأحداث، كينزل أحمد حلمي فواحد المأزق اللي ما كانش على بالو، حيت كينسا كاع البلاصة اللي خبا فيها واحد الشاهد مهم اللي كان خطفو قبل، وداك النسيان هو اللي غادي يدخلو فمشاكل كبيرة.

ودابا خاصو يستعين بواحد الأخصائية ديال العلاج بالتنويم المغناطيسي، في محاولة باش ترجع ليه الذاكرة ويلقى داك الشاهد اللي نسا بلاصتو، باش يخرج من هاد الورطة الكبيرة اللي لقا راسو عالق فيها وواحل فيها. هاد الفيلم «حدوتة» ماشي بوحدو فيه أحمد حلمي، راه معاه كوايرية آخرين بحال أمينة خليل، ماجد المصري، رحمة أحمد، شيرين، ومحمد عبدالعظيم. والعمل من تأليف أحمد عبدالرحمن، والإخراج ديال مازن أشرف.

واش حلمي غادي يلقا راس الخيط ويخرج من هاد القصة المعقدة، ولا الفيلم غادي يخليه تايه كيفنا حنا مع هاد الغموض؟