كريمة غيث شعلات موسم طانطان: الفن الصحراوي هو لي كيحكم!

ترفيه

كريمة غيث عبرات على سعادتها وفخرها الكبير وهي كتشارك فالافتتاح ديال موسم طانطان. بصراحة، هاد الموسم ماشي غير تظاهرة وصافي، لا! راه من أهم الأحدات الثقافية والتراثية اللي كاينين فالمغرب كامل. كلنا كنعرفو الرمزية التاريخية والحضارية ديالو، اللي كتبين لينا شحال الموروث الثقافي الصحراوي ديالنا غني وعندو أصالة فتقاليدو، شي حاجة لي خاصنا نفتخرو بها كاملين.

الفنانة المتميزة كريمة أكدت بلي الحضور ديالها فحال هاد الحدث كيشكل فرصة دهبية من دهب، باش نحتافلو بالثقافة الحسانية لي هي جزء لا يتجزأ من هويتنا، ونزيدو نعرّفو الناس كاملين، مغاربة وأجانب، بالعادات والتقاليد ديال الصحراء المغربية. كتعرفو شحال مهم نحافظو على هاد التظاهرات؟ راه ماشي غير باش نعمرو البرنامج، ولكن باش نصونو التراث اللامادي ديالنا من النسيان ووصلوه للعالم كامل، ماشي غير داخل البلاد.

واللي زاد أكد هادشي، هو الاهتمام الكبير لي لقاتو مشاركة كريمة غيث عند جمهورها ومتابعيها. وهادشي طبيعي جداً! حيت موسم طانطان ماشي غير شي مهرجان عادي دالفن، لا! راه فضاء ساحر كيتلاقا فيه الفن مع التراث ومع الثقافة فدقة وحدة، فمشهد كيخليك مبهور. كاينين عروض فنية كتهبل، وأنشطة متنوعة كتفكرنا بحياة أهل الصحراء العريقة، وكرم الضيافة ديالهم اللي ماكينش بحالو، والقيم السمحة ديال التعايش والتواصل بين مختلف الثقافات. صراحة، شي حاجة كتحمق وكتخليك تقول "برافو" لهاد المبادرة اللي كتجمعنا كاملين.

موسم طانطان غادي وكيكبر، ومازال كيزيد يرسخ بلاصتو كموعد ثقافي بارز كيستقطب زوار ومشاركين من كل بلاصة، سواء من داخل المغرب ولا من الخارج. وهادشي كيعاون بزاف باش نبينو الإمكانيات الثقافية والسياحية الكبيرة اللي عندنا فالأقاليم الجنوبية ديالنا، ويزيد من قيمة الموروث الصحراوي باش نبقاو نورثوه للأجيال اللي جاية، ويخليوه عايش معاهم ديما. ومشاركة كريمة غيث فافتتاح هاد التظاهرة الضخمة كتبين لينا شحال مهم يكونو الفنانين ديالنا حاضرين فالمبادرات الثقافية لي كتحتافل بالهوية المغربية ديالنا، وكتسلط الضوء على هاد التنوع الحضاري والفني المدهش اللي عندنا. شي حاجة لي تستاهل كل تقدير واحترام!

شكون فينا ماكيبغيش يشوف نجم ديالو المفضل وهو كيحتافل بالتراث ديال بلادو؟ كريمة غيث ورات لينا طريق الاحتفال بالأصالة، وخلاتنا نفتاخرو أكتر بالكنز اللي عندنا. شكون قال الفن ماكيصونش التراث؟