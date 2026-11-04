«الفراولة» فيلم نسرين الراضي كيمثل المغرب في القاهرة… والعين على الأوسكار!

ترفيه

التمثيل القوي والمتميز لنسرين الراضي كيبان واضح فالنسخة السابعة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. هاد الشي بفضل بطولتها المطلقة فالفيلم الروائي الطويل «الفراولة»، لي خرج للوجود بلمسة المخرجة المتميزة ليلى مراكشي. هاد الحضور المغربي كيثبت مرة أخرى بلي السينما ديالنا قادرة تنافس وتحقق النجاح عالميا.

«الفراولة» ماشي غير غادي يتوقف فالقاهرة وصافي. الفيلم كيكمل المسيرة الناجحة ديالو لي بدات فعرضو العالمي الأول فمهرجان «كان» السينمائي الدولي، واحد من أهم المهرجانات فالكوكب. دابا، جا دور القاهرة باش يستقبلوه ويدخل للمنافسة الرسمية ديال المهرجان. هاد المسار كيخلينا متأكدين بلي «الفراولة» عندو قصة قوية تستاهل تتشاف ويتكلمو عليها الناس كاملين.

القصة ديال «الفراولة» قاصحة وكتأثر فالقلب، وكتدور فالقالب الدرامي ديالها حول أحداث واقعية ومؤلمة عاشوها العاملات المغربيات لي كيخدمو بشكل موسمي فجني الفراولة فالحقول ديال مدينة ويلفا الإسبانية. نسرين الراضي كتلعب بإتقان شخصية «حسناء»، لي كتمثل وحدة من هاد الشابات لي كيواجهو ظروف عمل صعيبة بزاف، استغلال مستمر، وحتى تحرش من الإدارة. ولكن لي كيعطينا الأمل وكيرفع المعنويات هو القرار الشجاع لي خذاتو حسناء مع رفيقاتها باش يدخلو فمعركة قانونية قوية، بمساعدة محامية إسبانية، باش يدافعو على حقوقهم وكرامتهم لي كتستحق التقدير.

الفيلم هو ثمرة إنتاج مشترك ضخم بين أربع دول: المغرب، فرنسا، إسبانيا وبلجيكا، والمدة ديالو كتبلغ حوالي 106 دقيقة. وهاد الشي ماشي كلشي، الإنجاز الكبير هو أن المركز السينمائي المغربي اختار «الفراولة» رسميا باش يمثل المملكة ديالنا فسباق جوائز الأوسكار لعام 2027، فتصنيف أفضل فيلم روائي دولي. هاد الاختيار بوحدو كافي باش يخليه محط أنظار النقاد والجماهير فمهرجان القاهرة السينمائي، وكلشي كيتسناه بفارغ الصبر.

واش هاد المسيرة الموفقة لي كتمشي من كان للقاهرة وغادي للأوسكار غتوصل «الفراولة» باش يجيب لينا شي أوسكار للمغرب؟ حنا كنقولو يا ربي آمين وكنتسناو بفارغ الصبر!