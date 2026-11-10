ياسمين صبري: من الكاجوال للسهرات.. ستايل كيقتل بالجمال!

ترفيه

ياسمين صبري ماشي غير فنانة، هي معلمة فالأناقة اللي كتعرف كيفاش تلعب على وتر البساطة والفخامة فكل إطلالة. كتقدر تبدل من ستايل كاجوال مريح لواحد ديال السهرات الحمراء وليالي الباهية بلا ما تحس.

فاللوكات اليومية، كتعجبها شي حاجة خفيفة ومريحة ولكن بلمسة أنيقة. مثلاً، كتشوفها بقميجة زرقاء مع سروال جينز واسع، أو بليزر من دار Balmain الشهيرة مع سروال كحل جلدي. وهادشي كيزينوه بإكسسوارات شعر كلاسيكية من Chanel ومكياج ترابي دافي كيزيدها جمال طبيعي.

أما فالسهرات الكبرى والمناسبات الفاخرة، ياسمين كتبدل ستايلها بالكامل. كتشوفها بفساتين كيبانو فيها تصاميم الكتف المايل أو الأوف شولدر، اللي كيبينو رشاقة قوامها بطريقة أنيقة وموزونة. هاد الفساتين كيتراوحو بين المخمل الثقيل من تصاميم أنطوان القارح وجان بيار خوري، اللي كيكونوا مزينين بزخارف الورود البنفسجية، وبين فساتين مطروزة بالكريستال والترتر من توقيع يوسف الجسمي ورامي قاضي ونيكولا جبران.

الحاجة المشتركة اللي ديما كتميز لوكاتها هي المجوهرات الماسية الفاخرة والأقمشة الراقية بحال التول والمخمل والحرير. هادشي كامل كيعطيها حضور استثنائي وكيبين أنها أيقونة فالأزياء العصرية. السحر ديال ياسمين صبري فالموضة هو أنها كتبان ديما أنيقة بلا مجهود، كتعرف تختار اللي يليق بيها وكتلبس كل حاجة بثقة، وهادشي هو سر الجاذبية ديالها.

بصراحة، ياسمين صبري كتبين لينا أن اللبسة ماشي غير حوايج، هي طريقة باش تعبر على شخصيتك. والنتيجة؟ ديما كتبان زاهية وكتخطف الأنظار.

واش حتى نتوما كتحسوا باللي ياسمين صبري مكنختارش غير اللبسة، بل كتختار فن يتلبس؟