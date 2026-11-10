أجواء الفيلم الجديد "ولا كان عالبال": نجومنا ما خلاو ما دارو فالريد كاربت!

ترفيه

شكون قال السينما باسل؟ العرض الخاص لفيلم "ولا كان عالبال" ، أثبت العكس تمامًا! الكاميرات ديال "ليالينا" وثّقات لينا لحظات واعرة، خلاتنا نشوفو بلي الجو كان استثنائي، وفيه غير النشاط والضحك.

أبطال الفيلم وصنّاعو، معاهم نخبة من نجوم الفن والإعلام، كلهم كانو حاضرين بواحد الكثرة اللي كتبين أهمية الحدث. النجوم استعرضوا إطلالاتهم على السجادة الحمراء. الريد كاربت شعل بالبهجة والتناغم اللي كان بيناتهم، بحال شي عرس ماشي عرض فيلم!

بصراحة، اللقطات اللي شفنا عكست واحد الطاقة الإيجابية طالعة من الأرض للسما، وكلشي كان فرحان. النجوم ما بخلوا علينا بوالو، شاركو المتابعين الكواليس ديال التجربة السينمائية الجديدة، والجمهور والنقاد كانو حاضرين بقوة، مرحبين بالفيلم وبفريق العمل بواحد الحفاوة اللي كتفرح القلب.

هاذ الأجواء كلها كتخلينا متشوقين نشوفو الفيلم. دابا غيبقا السؤال واش الفيلم غادي يكون خطير بحال الأجواء ديال العرض الخاص ديالو؟