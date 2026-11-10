وداد لمنيعي راجعة بجوج مسلسلات... و لي ما عجبوش الحال "النقد السلبي ما كنشوفوش!"

ترفيه

وداد لمنيعي، الممثلة المغربية لي ديما كتحضر لينا بأعمالها و كتبان لينا بأدوار مختلفة، عندها الجديد اللي غايكولك "واااو". هاد المرة ماشي غير غاترجع للشاشة الصغيرة فـ2027 بجوج أعمال اللي باين عليهم غايديرو ضجة، بل و شاركات معانا حتى رأيها الصريح فالموضوع ديال الانتقادات اللي كتوجه ليها على السوشل ميديا، و لي بزاف ديال الفنانين كيتشكاو منها.

النقد السلبي ما كنشوفوش! واش بصح؟

لمنيعي صرحات تصريح لي يمكن يخلي بزاف دالناس يتفاجؤوا، قالت باللي هي كاع ما كتشوف ولا كتسمع للانتقادات السلبية. كتوضح باللي عندها ناس مكلفين كيديرو ليها كيدبرو ليها حساباتها فمواقع التواصل الاجتماعي. و هادشي كامل، حسب كلامها، باش متقرأش شي حاجة ممكن تأثر على راحتها النفسية و تقدر تنعس مرتاحة فالليل. بصراحة، هاد الموقف ذكي بزاف و كيبين لينا كيفاش الفنان يقدر يحمي راسو من دوك الموجات ديال التنمر و "التفلاق" لي كنولفو نشوفوها يوميا. هي كتحترم حق الجمهور في الرأي و كتقول إن الفنان كيبقى عرضة لردود فعل متفاوتة، و لكن فاش كيتعلق الأمر بالملاحظات لي كتفيدها باش تطور أداءها، كتستافد منها بكل فرح، أما التعليقات لي ما عندها باش تفيدها، فما كتعطيهاش أهمية باش ما تأثرش فيها أو على راحتها. وزادت قالت باللي مواقع التواصل الاجتماعي ولات فضاء مفتوح لكلشي، و خاص الواحد يكون واعي شنو ينشر و شنو يخلي عندو خاص، و هادشي كينطبق حتى على اختياراتها للأدوار السينمائية و التلفزيونية و السلوك اليومي بصفة عامة. يعني خلاصة القول: الواحد خاصو يعرف حدودو.

"كيلومتر 7": الكوميديا المغربية غترجع تضحكنا!

فأخبار العمل الفني اللي غايفرحنا فـ2027، وداد لمنيعي غاتكون حاضرة بقوة فمسلسل كوميدي سميتو "كيلومتر 7". هاد العمل اللي انتهى تصويرو مؤخراً، غادي يتعرض على القناة الثانية. المسلسل من إخراج محمد علي المجبود، و السيناريو كتباتو بشرى مالك، و الإنتاج دارتو شركة "ميد برود". القصة ديالو كدور فمخيم صيفي زوين حدا البحر، فين كيتجمعو قصص العمال و المصطافين و كنعيشو معاهم مواقف يومية و مفارقات طريفة لا تخلو من الضحك و التشويق. يعني الضحك مضمون و الإيجابية غتكون حاضرة بقوة! "كيلومتر 7" فيه ثلاثين حلقة، كل وحدة فيهم ثلاثين دقيقة، و التصوير ديالو كان فمدينة الناظور اللي زادت اللمسة ديالها. و لمنيعي ماشي بوحدها لي غتبان فيه، حيت كاينين معاها نجوم آخرين معروفين بحال فرح الفاسي، كريمة غيث، و كريم بولمال. بصراحة، الكوميديا المغربية كانت خاصها شي نفضة بحال هادي باش ترجع لينا دوك الأيام الزوينة ديال الفكاهة البريئة.

"اختياري": دراما اجتماعية غتخليك تفكر!

أما العمل الثاني لي غادي نشوفو فيه وداد لمنيعي، فهو مسلسل درامي اجتماعي سميتو "اختياري"، و هاد المرة غيتعرض على القناة الأولى، يعني تغيير فالأجواء. المسلسل من إخراج إدريس الروخ، و كتبوه جيهان البحار و نادية كمالي، و شركة "ديسكونكتد" هي اللي دارت الإنتاج ديالو. "اختياري" غادي يدخل بينا لعمق الجانب الإنساني و النفسي، و الأحداث ديالو كتركز على أربع شخصيات نسائية قوية، كل وحدة عندها المسار ديالها الخاص و الصراعات اللي كتعيشها فمحيطها الاجتماعي و العائلي. المسلسل كيطرح فكرة "الاختيار" و كيفاش ممكن يكون لحظة مفصلية فحياة الناس، و كيفاش ممكن يأثر على القرارات المصيرية و التبعات النفسية و الاجتماعية ديالو على المدى البعيد. يعني غاتكون دراما كتحرك المشاعر و كتخليك تفكر فبزاف دالحوايج! حتى هو فيه ثلاثين حلقة، و كل حلقة كتستغرق اثنين و خمسين دقيقة، يعني الوقت الكافي باش نعيشو مع كل قصة. التصوير ديالو كان فمدن مختلفة منها الدار البيضاء و ضواحيها، بني ملال و بوسكورة، هادشي كيعطي العمل بعد جغرافي متنوع. القائمة ديال الممثلين المشاركين فيه عامرة بالأسماء الكبيرة و المعروفة بحال راوية، عبد اللطيف الخمولي، سحر الصديقي، عبد النبي البنيوي، فتيحة وتيلي، ماجدولين الإدريسي، إلهام قروي، كمال حيمود، الصديق مكوار، ريم فتحي، ابتسام العروسي، و أيوب أبو النصر، بالإضافة لوداد لمنيعي طبعا اللي غاتكون إضافة قيمة للعمل. باين غتكون دراما قوية و مؤثرة و غتخلينا نربطو معها بزاف!

إذن، وداد لمنيعي واش بصح غتسلم من "النقد البناء" ديال المغاربة بهاد الخطة ديالها ديال "المديرين"؟ ولا هاد المرة غيطلعو ليها شي "فانز" لي يوصلو ليها الميساج بطريقتهم الخاصة؟