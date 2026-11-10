كريمة غيث كتوضح علاش كانت فـ COP31: "الفن ماشي غير ديال الترفيه!"

ترفيه

كريمة غيث، الممثلة المغربية اللي كان حضورها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP31" أثار بزاف ديال علامات الاستفهام، خرجات باش توضح الصورة وتبرد على قلوب متابعيها. الناس بقاو حايرين: آشنو كدير فنانة ومغنية معروفة بحالها فمحفل دولي بحال هذا اللي كيهضر على قضايا المناخ اللي كتطلب مختصين؟

كلشي بدا ملي واحد المتابعة طرحت سؤال مباشر لكريمة على طبيعة مشاركتها. وجاوبتها غيث بوضوح.

كريمة قالت ليها بكل احترام: "أحترم تساؤلك، لكن قضايا المناخ مسؤولية جماعية وليست حكراً على المختصين". راه حتى الفنان عندو صوت يقدر يوصلو لعدد كبير ديال الناس.

وزادت كريمة موضحة أن حضورها في COP31 بصفتها فنانة وممثلة نابع من إيمانها بأن دور الفنان لا يقتصر على الفن والترفيه، بل يمتد إلى التعبير عن القضايا الإنسانية والبيئية والمساهمة في نشر الوعي، وأضافت أن الفن رسالة والمواطنة مسؤولية، وأن تمثيل المغرب شرف تعتز به. كلامها فيه بزاف ديال المعاني، حيت الفنان ماشي غير كيدخل البهجة للقلوب ولا كيغني أغنية زوينة، راه يقدر يكون سفير حقيقي لقضايا كبرى كتهم المجتمع والإنسانية ككل.

وقارنت كريمة غيث بين الحضور المغربي والدولي، مشيرة إلى مشاركة الفنانين الأتراك وغيرهم في مثل هذه المحافل الدولية، وقالت إنها تؤمن بأن للفنان المغربي أيضا دورا في الحضور والتأثير وإيصال صوت بلده. علاش الفنان المغربي اللي عندو شعبية كبيرة، ما يدخلش حتى هو لهاد الساحة ويبين باللي حنا ماشي بعاد على هادشي؟

دابا فهمنا علاش كريمة غيث كانت فـ COP31. مشات باش توصل رسالة وتوري أن الفنان عندو كلمة فجميع الميادين، وخصو يكون جزء من الحلول ماشي غير الترفيه. ونتوما آش بان ليكم؟ واش بصح الفنان خصو يدخل فهاد المواضيع الحساسة ولا يبقى غير فالترفيه الخفيف؟