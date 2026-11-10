حنان مطاوع عندها فيلم مصري عالمي جديد والتصوير في يناير المقبل!

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الممثلة حنان مطاوع كان عندها بزاف ديال المشاريع الفنية بين السينما والدراما ملي هدرات على آخر جديدها. قالت إنها كتوجد باش تلعب دور البطولة فواحد الفيلم جديد مصري عالمي، والتصوير ديالو مخطط ليه يبدا في يناير المقبل.

من غير هاد الفيلم لي دابا كلشي كيتسناه، حنان مطاوع كانت تعاقدات على بطولة واحد المسلسل سميتو "شر المستخبي". المسلسل القصة ديالو اجتماعية وفيها تشويق، والإخراج ديالو مكلف بيه سعد هنداوي.

وإيلا درنا دورة أخرى، حنان مطاوع حتى هي مشاركة في فيلم آخر سميتو "هيروشيما"، لي البطل ديالو هو النجم أحمد السقا. أحداث الفيلم باينة فيها التشويق والإثارة، والسيناريو كتبو أيمن بهجت قمر، والإخراج ديالو كيشرف عليه أحمد نادر جلال. والطاقم ديال الفيلم فيه نجوم كبار بحال مي عمر، باسم سمرة، شيرين رضا، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هدى الأتربي، محمد لطفي، عماد صفوت، علاء مرسي، بالإضافة لوجه جديد سميتو هيثم زيدان. باينة الفيلم غادي يكون عامر بالبشيش!

خصنا نتفكرو بلي حنان مطاوع كانت فالرمضان ديال 2026، شاركت فمسلسل "الكينج"، ولعبت شخصية "زمزم" لي هي خت محمد إمام. هاد الدور كان مختلف عليها تماماً، حيتاش بانت فيه متناقضة بزاف بين الحب والعداوة لعائلتها، وكانت عندها صراعات قوية مع راجلها عمرو عبد الجليل فالمسلسل. المسلسل كان من بطولة محمد إمام، ومعاه مصطفى خاطر، ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل، وكمال أبو رية. القصة كانت من تأليف محمد صلاح العزب، والإخراج ديال شيرين عادل، والإنتاج ديال عبد الله أبو الفتوح.

وغير العام اللي فات، حنان مطاوع كانت قدمات فيلم "هابي بيرث داي" لي دار افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي. الفيلم دار ضجة كبيرة وربح جائزة "سينما من أجل الإنسانية" لي هي جائزة اختيار الجمهور، وزاد ربح جائزة فيبريسي لأحسن أول فيلم من مهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي. هاد الفيلم كان فيه نيللي كريم، شريف سلامة، حنان مطاوع، دعاء رمضان، حنان يوسف، علي صبحي، جهاد حسام الدين، حازم إيهاب السقاوي، ياسمين هواري، خديجة أحمد، فارس عمر، جمانة، وكادي. والإخراج ديالو كان لسارة جوهر، والقصة كتبوها محمد دياب، سارة جوهر، خالد دياب، وشيرين دياب.