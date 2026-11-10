DYSTINCT طلق "فين كانوا" وجمع مليون مشاهدة فنهارَين: واش هادي قصة كولشي داز منها؟

ترفيه

أطلق DYSTINCT أغنيته الجديدة "فين كانوا" على يوتيوب، وحققت أكثر من مليون مشاهدة بعد يومين فقط من إطلاقها.

لكن واخا الأرقام كتبان واو، السر ديال هاد النجاح كاين فالرسالة لي جابها DYSTINCT. "فين كانوا" ماشي غير أغنية وصافي، هي قصة كتعاود على لسان بزاف ديال الناس لي دازو من الصفر وبداو من والو. هضر فيها على الصعوبات لي واجهها فبداياته، والتضحيات لي قدمها باش يحقق الحلم ديالو. تخيل معايا، كيهضر على ديك الوقيتة لي كانت فيها الفلوس قليلة بزاف، والواليدة هي السند الوحيد لي كانت كتشجع بالدعاء، وهو كان كيخبي دموعو ويكمل فالمسيرة ديالو، واخا الظروف كانت غير كتزيد عليه.

هاد الأغنية بالدارجة المغربية، ضربات فالوتر الحساس عند بزاف. DYSTINCT تساءل عن الأشخاص الذين أصبحوا يحيطون به اليوم بعد تحقيق النجاح، وعن غيابهم حين لم يكن يملك شيئا. وقد لاقت الأغنية استحسان عدد من متابعي الفنان، الذين تفاعلوا مع مضمونها وكلماتها.

العمل الفني هذا ماشي جهد فردي. DYSTINCT تعاون فكتابة الكلمات مع إلياس المنصوري ومبارك نوالي. والتلحين تكلفو بيه ثلاثة ديال الملحنين لي جابو نغمات واعرين: ياسين علوي مدغري، و Joao Luis Lima Pinto و Lennard Vink. وبالنسبة للكليب لي عطا الصورة للأغنية، المخرج Rik Louwerse هو من تولى إخراجه.