محمد نظيف يكشف كواليس 'وارث الأسرار'.. وها علاش السينما خاصها 'الهدوء والشاعرية'!

ترفيه

محمد نظيف، المخرج والسيناريست اللي كنعرفوه، حط الرحال عند الإعلامي بلال مرميد فبرنامج 'FBM لنعبر' باش يهضر على آخر أعمالو. الفيلم الجديد ديالو، 'وارث الأسرار'، كيتعرض حاليا فالقاعات المغربية، وهو بالنسبة ليه ماشي غير فيلم عادي، بل هو محطة جديدة فمسارو الإخراجي لي اختار فيها يغوص فقصة إنسانية من زاوية الابن، بالاعتماد على رواية الكاتبة فاتحة مرشيد.

نظيف شرح لينا علاش اختار يقدم الحكاية من منظور الابن: حيت هادي هي رؤيتو الفنية للموضوع، وكيبغي يعالج القضايا الحساسة بواحد الهدوء والشاعرية، بعيد على الصدامات اللي كيبغيو يديرو البعض غير باش يثيرو الجدل. قال بصراحة أن الجرأة فالعالم السينمائي ماشي هي غير المواضيع الصادمة، ولكن هي كيفاش كتقدر تقرب من دوك 'المناطق الرمادية' وتفتح عليهم النقاش بلا أحكام مسبقة أو عقد.

المخرج ديال 'وارث الأسرار' كمل حديثو وقال أن مسارو الفني وصل حتى للإخراج والإنتاج وكتابة السيناريو، وهادشي خلاه يمتلك مساحة أكبر باش يصاوب المشاريع اللي كيآمن بيها، وما يبقاش غير يتسنى الأدوار والفرص اللي تقدر تجي أو ما تجيش. هاد الاختيار جا بعدما واجه صعوبات بزاف فالمسرح والإنتاج السينمائي، وهو دابا كيعلن على مشروعو الجاي اللي غيكون مقتبس من المسرحية المعروفة 'طقوس الإشارات والتحولات' ديال الكاتب السوري الراحل سعد الله ونوس.

'وارث الأسرار' هو ثالث عمل سينمائي طويل لنظيف، بعد 'الأندلس مونامور' (2011) و'نساء الجناح جيم' (2013). هاد الفيلم جا من بعد وقفة طويلة مع ذاتو ومراجعة للتجارب السابقة، حيث قرر ما يدخلش للتصوير حتى يتأكد بلي جميع الشروط الإنتاجية موجودة باش ينفذ العمل كيفما تخيلو هو بالضبط. هو ما كانش مستعد يدخل فشي تجربة جديدة بإمكانيات محدودة، وبقى كيتسنى حتى توفرت شروط إنتاجية وتقنية كتسمح ليه يخدم باحترافية أكثر، وراه فرحان بزاف بالنتيجة اللي وصل ليها الفيلم.

المخرج وضح أن القصة الأصلية ديال الرواية بقات حاضرة فالفيلم، ولكن المعالجة السينمائية ركزات على شخصية الابن اللي كيكتشف حقيقة مختلفة على داكشي اللي كان كيظن على الأب ديالو منين كان صغير. هاد الزاوية عطات للفيلم إمكانيات إنسانية وسردية كبار، وخلاتو يركز على الشخصيات والمواقف ديالها، بلا ما ينحاز لشي طرف على حساب طرف آخر.

وبالنسبة للجرأة، نظيف أكد أنه ما كيتعاملش معاها بمنطق واحد، وميز بين تناول موضوع حساس وبين السعي لخلق الصدام مع الجمهور. هو كيشوف السينما خاصها تكون هادئة وشاعرية، وما بغاش يدفع المتلقي لشي موقف معين، بل كيقدم الشخصيات ديالو وكيدافع عليها فنيا، وكيخلي للمتفرج المساحة الكافية باش يتعاطف معاها أو يختلف معاها أو يحافظ على رأيو الخاص. قال بلي هو ما كيخافش من النقاش لي يقدر يديرو الفيلم، ومستعد للحوار على اختياراتو الفنية اللي كتهضر على قضايا إنسانية عندها علاقة بالحياة الأسرية والاجتماعية، وكيعتبر هادشي كيستحق النقاش بلا تهويل ولا معالجة قائمة على الصدمة.

النقاش تحول لموضوع مشاركة الفيلم فالمهرجانات. نظيف كان كيتوقع الانطلاقة تكون من مهرجان مراكش الدولي للفيلم، ولكن هادشي ما وقعش. هو قال بلي ما عندوش موقف سلبي من لجان الاختيار، وما يقدرش يهضر فبلاصتهم. أوضح أن النقاش اللي كان على مشاركة الفيلم فبعض المهرجانات كان مرتبط بطبيعة الموضوع وزاوية التناول ديالو. وتخيلو! بعض الجهات طلبات منو يدخل تعديلات فالسيناريو أو يحذف شي أجزاء، وحتى اقتراح نقص من مدة الفيلم بـ 15 أو 20 دقيقة باش يسهل العرض ديالو فمهرجانات أخرى. ولكن السي نظيف ما كانش مستعد يقبل بهادشي، وقال بلي الفيلم غيبقى متاح فالنسخة الحالية ديالو، والأولوية بالنسبة ليه هي يوصل 'وارث الأسرار' للجمهور المغربي.

ودازو يهضرو على إشكالية تزامن عرض أفلام مغربية بزاف فنفس الفترة، اللي كتخلق منافسة على الشاشات والجمهور. موعد إطلاق 'وارث الأسرار' تحدد فاللول باش يتناسب مع المشاركة فالمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، ولكن ملي تبدل الموعد ديال المهرجان، صعاب عليهم يبدلو تاريخ الخروج للقاعات. هو قال بلي تفاجأ بوجود أفلام مغربية أخرى فنفس الفترة، وتفق على أهمية التنسيق بين المنتجين والموزعين باش ما يتكدسوش الأعمال فنفس المواعيد. المشكل، حسب نظيف، كيتجاوز التنسيق وكيرتبط بقلة البنية التحتية السينمائية عندنا فالمغرب، وقلة القاعات والشاشات المتاحة للإنتاجات الوطنية. وذكر حالة متفرجة من تيزنيت اضطرت تسافر لمراكش باش تشوف فيلمو.

نظيف رجع بالذاكرة لبداياتو الفنية وأكد بلي هو كيشوف راسو ممثل بالدرجة الأولى، والشغف بالتمثيل عندو من أيام الثانوي، وتابع التكوين ديالو فالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، ثم كمل دراستو فمجال المسرح وفنون العرض بباريس. قال بلي ابتعادو النسبي عن الكاميرا فالسنين الأخيرة ماشي كيعني أنه تخلى على التمثيل، ولكن حيت دابا المخرجين وشركات الإنتاج ولاو كيشوفوه كمخرج ومنتج أكثر. هو كيبغي يتوصل بعروض لأدوار مختلفة على الشخصيات اللي موالف يديرها، ومزال كيشوف التمثيل من المهن اللي عزيزة عليه وبغا يكمل فيها. الإخراج والإنتاج كانو عندو استجابة لرغبتو فإنجاز أعمالو برؤيتو الخاصة، وما يبقاش يتسنى فرص لي ما كتحققش بالشروط المناسبة. فالاخير، واش كيبان ليكم هاد النظرة لواقع السينما ديالنا هي الحل باش نخرجو من المشاكل اللي عندنا؟