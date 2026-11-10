مهرجان مراكش يكرم نجوم هوليود وميڭري ديالنا: شي حاجة كتحمر الوجه!

ترفيه

إيوا سيدي، المهرجان الدولي للفيلم بمراكش ما بغاش يدوز الدورة الثالثة والعشرين ديالو عادية، وقال ليك نهار الاثنين اللي فات غادي يكرم ثلاثة ديال المبدعين الكبار اللي دارو بصمة قوية فالعالم وفي المغرب. التكريم هذا غايجمع جوج ديال القامات من هوليود وفنان مغربي مواهبه متعددة، باش يحتفل بمسارات سينمائية استثنائية.

من هوليود، غايكون عندنا النجم جيف غولدبلوم، لي مسيرتو الفنية كتر من ستة ديال العقود. السيد هذا معروف بحضور بصري فريد من نوعو شفناه فبزاف ديال الأفلام المشهورة بحال الحديقة الجوراسية. وهو يواصل تألقه السينمائي والموسيقي مع فرقته الخاصة.

الاسم الثاني لي غيتكرم هو الممثل والمخرج جون تورتورو، حتى هو من أساطير هوليود لي كيستحق كل الاعتراف. تورتورو معروف بأعمالو الإبداعية المتميزة مع مخرجين عالميين كبار بحال الأخوين كوين. هو مثال للمثل المبدع لي كيقدر يتنقل بسلاسة بين السينما المستقلة والإنتاجات الضخمة، وكيبرهن على أن الموهبة الحقيقية ما كتعرفش الحدود.

وعندنا الفخر ديالنا، الفنان المغربي يونس ميڭري، لي تكريمو غايكون تقدير لكل ما قدمو فالموسيقى والتمثيل عبر بزاف ديال الأجيال. يونس ميڭري انطلق من النجاح الأسطوري ديال أغنية ليلي طويل سنة 1972، وهاد الأغنية وصلات حتى للأولمبيا فباريس وتعاودت بلغات مختلفة. هو مهندس نغمي كيعتمد على اقتصاد الكلمات وكثافة الشحنة الدرامية، ونقل هاد المبدأ بسلاسة نحو الشاشة الكبيرة.

التجربة الإبداعية ديال يونس ميڭري راه ظاهرة استثنائية ونادرة فالمشهد الفني المغربي وحتى المغاربي. هو فنان ما كيعرفش يصنف فخانة وحدة، حيت الموسيقى ديالو مرتبطة ارتباط وثيق بالتمثيل ديالو، وكولشي كيعبر على حساسية فنية ووجدانية راقية. راه انطلق من رحم تجربة عائلية رائدة ومجددة صاغتها فرقة الإخوان ميڭري لي دارت ثورة بصرية وهارمونية فسبعينيات القرن لي فات. هاد الفرقة تمردات على القوالب الكلاسيكية الطويلة للأغنية العربية، وخدمات على بناء لحني موجز ومكثف كيدمج إيقاعات الروك الخفيف مع نفحات من التراث المحلي ديالنا.

وبالتوازي مع التمثيل والموسيقى، ألف ميڭري مقطوعات تصويرية خالدة أغنات الخزانة السينمائية الوطنية والعربية. بهاد التكريمات الوازنة، مهرجان مراكش كيبين مرة أخرى بلي كيحتافل بالإبداع الإنساني الخالص، وكيوريك أن المواهب ديالنا تقدر توصل للعالمية وتجلس حدا أكبر نجوم هوليود. أشنو بان ليكم فهاد الخبار الزوين؟