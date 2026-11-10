الديفا سميرة سعيد وبهاء الدين محمد: "ماذا لو" جاية بأفكار خطيرة!

ترفيه

الديفا سميرة سعيد والشاعر بهاء الدين محمد غادي يجمعهم عمل فني جديد، وهاد المرة جايبين لينا ألبوم كامل سميتو "ماذا لو". الخبر دابا تأكد من عند بهاء الدين محمد نفسو، اللي شارك برومو تشويقي ديال الألبوم على صفحتو الرسمية فـ"فيسبوك".

مع البرومو، بهاء الدين محمد كتب تعليق قصير بلا ما يعطي حتى تفصيلة وحدة. الألبوم يتوقع ليه يتنزل خلال الفترة المقبلة عبر جميع المنصات الموسيقية، وواضح أنهم باغين يديرو شوية ديال التشويق قبل ما يطلقو كلشي.

الألبوم ماشي غير أغنية وصافي، لا أسيدي! "ماذا لو" فيه 14 أغنية متنوعة وغادي تطلق على جوج ديال المراحل. يعني غانكونو مع أزمة انتظار أخرى بين كل مرحلة. والأهم من هادشي هو التنوع الموسيقي: كاين المقسوم والدراما والرومانسية، يعني كل ذوق غايتلاقى اللي يعجبو. ومعظم الأغاني باللهجة المصرية، ولكن كاين مفاجأة: أغنية وحدة غاتكون باللهجة المغربية ديالنا!

وبالنسبة للناس لي خدامين على هاد العمل الضخم، فالقايمة طويلة وماشي أي كلام. الشعراء كاين شادي نور، نادر عبد الله، تامر حسين، بهاء الدين محمد نفسو، خالد تاج الدين، مصطفى ناصر، محمد الشافعي، ومحمد القاياتي. يعني جيش ديال الشعراء لضمان كلمات فالمستوى.

أما الملحنين لي مسؤولين على اللحن والروح ديال الأغاني، فهما عمرو مصطفى، بلال سرور، محمود العسيلي، أحمد طناني وإسلام رفعت. وبالنسبة للموزعين الموسيقيين، كاين هاني يعقوب، هاني ربيع، أمير هداية، أحمد عادل، أحمد أمين وبيدو. يعني كل هاد الأسماء الكبيرة غاتجمع باش تخرج لينا ألبوم واعر.

والماستر والميكس ديال الألبوم تكلف بيه أمير محروس، ومعاه محمد صقر، خالد سند، سادو ومفدي مجدي لي هو نفسو لي دار تسجيل الصوت.