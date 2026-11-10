من "طاش ما طاش" لـ "العاصوف": كيفاش ناصر القصبي قلب موازين الكوميديا السعودية

ترفيه

ناصر القصبي، بهذاك الحس الفكاهي اللاذع والدراما الاجتماعية لي كتقيس القلب، قدر يواكب التغيرات لي عاشها المجتمع السعودي. قدم شخصيات ومواقف لي حشمات الواقع اليومي ديال بزاف ديال الناس، وهادشي خلى شعبيتو ما تبقاش محصورة غير في السعودية، بل وصلت لكل بلايص في الخليج العربي. ماشي ساهل باش تخلي أعمالك جزء من الذاكرة الجماعية لأجيال مختلفة، وهذا بالضبط لي دار القصبي.

بداية نجم كوميدي

مشوار القصبي الفني تزامن مع لحظات مهمة في التطور ديال الترفيه والدراما السعودية، من البدايات المتواضعة للكوميديا التلفزيونية حتى الإنتاجات الدرامية الضخمة لي ولينا كنشوفوها دابا. قبل ما يولي نجم تلفزيوني، بصم القصبي على بدايات قوية في المسرح. مسرحية "التائه" عام 1984 كانت المحطة الأولى لي بينات موهبته، وتبعها بمسرحية "تحت الكراسي" عام 1985. وعلى شاشة التلفزيون، كانت ليه مشاركات مبكرة ف "عيون ترقب الزمن" و"عودة عصويد". هاد الأعمال كانت بمثابة السلالم لي طلعاتو شوية بشوية نحو النجومية، حتى ولا من أبرز الوجوه الكوميدية في الدراما السعودية .

"طاش ما طاش".. ظاهرة ما كتسالاش

نقطة التحول الكبيرة في مسيرة ناصر القصبي كانت عام 1993، فاش جمعو القدر مع الفنان عبدالله السدحان في المسلسل الكوميدي الأسطوري "طاش ما طاش". هاد المسلسل ماشي غير كان عمل ترفيهي عادي، كان ظاهرة حقيقية لي بقات شاعلة لسنوات طويلة. "طاش ما طاش" اعتمد على حلقات منفصلة وشخصيات متنوعة، وناقش قضايا المجتمع السعودي والخليجي بحس فكاهي لاذع. كانت الحلقات ديالو كتطرق لمواضيع اجتماعية وإنسانية حساسة، وداكشي علاش كان حاضر بقوة في النقاشات الجماهيرية، . الثنائي القصبي والسدحان دارو نجاح خرافي، وولا واحد من أشهر الثنائيات الكوميدية في الخليج. المسلسل استمر حتى الموسم الثامن عشر عام 2011، وعاد لاحقا بجزء جديد تحت سمية "طاش العودة" عام 2023.

القصبي كيغامر ويجدد

بعد النجاح الكبير ديال "طاش ما طاش"، القصبي ما بغاش يبقى أسير لنوع واحد من الأدوار. خاض تجارب فنية مختلفة بينات أن موهبته عندها بزاف ديال الألوان. شفنا كيفاش شارك في مسلسل "أبو الملايين" عام 2013 مع الفنان الكويتي الكبير الراحل عبدالحسين عبدالرضا، وهاد التجربة جمعات بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، وورات وجه آخر للقصبي. من بعد، في عام 2015، قدم مسلسل "سيلفي" لي كان خطوة جريئة في مسيرته. فيه، بعد نسبيا على الكوميديا التقليدية لي عودنا عليها، ومال أكثر للسخرية من قضايا اجتماعية وفكرية وسياسية معقدة، بحال التطرف والتناقضات لي كيعيشها المجتمع. هادشي كيبين أن ناصر القصبي ديما كيقلب على الجديد ومكيهابش يواجه المواضيع الصعبة.

"العاصوف".. تحول درامي كبير

من المحطات لي خصنا نوقفوا عندها هي مسلسل "العاصوف" لي بدا عرضه عام 2018. فهاد المسلسل، القصبي تقمص شخصية "خالد" في عمل درامي اجتماعي كبير استعرض التحولات لي شهدها المجتمع السعودي عبر عقود زمنية مختلفة. "العاصوف" كان نقلة نوعية في نوعية الأدوار لي كيختارها القصبي، حيت بعد على الشخصيات الكوميدية لي كان الجمهور متعود عليها، وقدم أداء درامي عميق في قصة امتدت لثلاثة أجزاء، كان آخرها عام 2022.

المسرح والتلفزيون: شغف دائم

موهبة ناصر القصبي ما وقفاتش غير عند التمثيل. جرب حظو في حاجة مختلفة فاش شارك عضو في لجنة تحكيم برنامج المواهب الشهير "Arabs Got Talent"، وهادشي بدا من الموسم الثاني ديالو عام 2012 واستمر حتى عام 2014. ورغم انشغاله الكبير بالأعمال التلفزيونية، المسرح بقى حاضر بقوة في مسيرة القصبي. بعد ما قدم عدد من التجارب المسرحية في بداياتو، رجع ليه عام 2019 بمسرحية "الذيب في القليب" في فعاليات موسم الرياض. وشارك حتى في مسرحية "بخصوص بعض الناس" عام 2021، وشارك كذلك في "الشنطة" و"طال عمره" عام 2025. القصبي كيأكد لينا ديما أن علاقتو بالمسرح قوية ومستمرة، ومكيقدرش يتخلى عليه.

واش كاين شي فنان آخر في السعودية قدر يدير هاد الشي كامل ويحافظ على بلاصتو في قلوب الناس؟ يمكن غير ناصر القصبي!