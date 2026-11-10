شذى حسون جمعات النجوم العرب فمهرجان العراق الدولي

ترفيه

بغداد كانت على موعد مع الاحتفال والفن فالدورة الثالثة من مهرجان العراق الدولي، اللي قدر يجمع عدد كبير من نجوم الفن والإعلام العرب والعراقيين. الأجواء كانت كلها حماس و'نشاط' على السجادة الحمرا، وهادشي لي كنا كنتسناوه من حدث فحال هادا.

وبطبيعة الحال، من بين أبرز الوجوه اللي كانت حاضرة، كان الفنان أحمد سعد. غير وصل لبغداد، عبر مباشرة على حبّو الكبير للعراق وأهلها، وقال بداك الأسلوب ديالو المعروف: “إيه العراق الحلوة دي”. هاد العبارة بوحدها كانت كافية باش تبين الفرحة ديالو بالحضور، . تلاقا أحمد سعد لقاء عفوي مع الفنانة شذى حسون، اللي هي رئيسة المهرجان، وشذى ما نساتش تشكرو بزاف على حضوروا رغم الظروف، وأكدات أن المشاركة ديالو فرحات بزاف ديال العراقيين. أحمد سعد من جهتو، ما فوتش الفرصة باش يغني على المسرح أغنية “ها حبيبي” ديال الأستاذ كاظم الساهر فاش كان كيتسلم جائزة أفضل فنان عربي، وهاد اللحظة صراحة بقات محفورة فالذاكرة.

السجادة الحمرا كانت عامرة باللقاءات والنجوم، وتلاقاو فيها مجموعة من الفنانين بحال ريتا حرب وشكران مرتجى، اللي بجوجهم عبرو على فرحتهم الكبيرة بزيارة بغداد. شكران وصفت المدينة بأنها كتحرك المشاعر ، وريتا حكات لينا على موقف ظريف وقع ليها مع الماكلة قبل موعد التكريم، . حتى رضوى الشربيني كانت حاضرة، وأكدات أنها قررات تشارك هاد العام من بعد ما مقدراتش تحضر فالدورة اللي قبل، وواخا فاتها الفوت المرة الفايتة، ها هي عاودات هاد المرة.

من بين الإطلالات اللي شفناها، كانت ديال الفنانة هند نزار اللي اختارت تبان باللون الزهري، وعبرات على أملها أن اللوك ديالها ينال إعجاب الجمهور، وحنا كنقولو ليها اللون الزهري ديما كيبقا اختيار زوين وكيعطي الإيجابية. وحتى النجوم العراقيين كان حضورهم وازن، بحال مارتا حامد ومريم غريبة، ومعاهم الثنائي طيبة غسان وحسين الأشقر، اللي هضرو على كيفاش نسقو إطلالاتهم بجوج وحرصو على اختيار الألوان اللي جات متناسقة بيناتهم، وهادشي كيبين مدى اهتمامهم بالتفاصيل.

القائمة ديال المكرمين كانت غنية بالأسماء الكبيرة، وضمت منة فضالي وأميمة الشكرجي وبديع أبو شقرا ومحمد هاشم، ورضوى الشربيني، ومعاهم المنتج الموسيقي محمد حامد والمخرج علاء الأنصاري والموزع الموسيقي حسام كامل والمخرج جو بو عيد. ولكن المفاجأة ديال الحفل اللي كلشي كان كيهضر عليها، كانت تكريم سيف نبيل، صراحة هاد التكريم كان كيستاهل يتسنى ويستاهل كل التقدير.

بصفة عامة، مهرجان العراق الدولي بهاد الدورة الثالثة ديالو، قدر يجمع قلوب وعقول الفنانين والجمهور، ويخلي بصمة زوينة فبغداد. واش نتوما زعما كتشوفو بلي هاد التجمعات الفنية هي لي كتعطي للمدينة الروح ديالها؟