فرح الفاسي في الملتقى العالمي للصحة النفسية بدبي: الفنانة المغربية في محفل عالمي!

ترفيه

الفنانة المغربية اللي ديما كتحضر بقوة فالمحافل والفعاليات اللي كتحتافل بالإبداع والتواصل الثقافي، فرح الفاسي، أعلن عليها الملتقى العالمي للصحة النفسية باللي انضمت لقائمة المشاركين فالدورة المرتقبة ديالو لسنة 2026. هاد الملتقى الكبير غيتنظم فمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

الملتقى رحب بمشاركة فرح الفاسي فواحد المنشور رسمي، وقدمها ضمن نخبة الأسماء المشاركة فهاد الحدث. وعبروا على الفخر ديالهم بانضمامها لفعالياتهم، اللي الهدف منها هو يخلقوا فضاء واعر كيجمع بين الإبداع وتبادل الخبرات والتواصل، وهادشي كامل باش يفتحوا آفاق جديدة للتعاون والتميز.

هاد الإعلان كيزيد محطة جديدة وخطيرة فالمسار الفني ديال الفاسي، اللي جمعات بزاف ديال التجارب الغنية والمتنوعة فالساحة الفنية المغربية. سواء من خلال الأعمال التلفزيونية والسينمائية اللي قدمات، ولا المشاركات ديالها فمختلف التظاهرات الفنية. ديما كتحمر لينا الوجه! واش كاين شي فنان مغربي آخر كنتو تشوفوه فهاد الملتقى؟