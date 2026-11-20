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الممثلة المصرية ياسمين صبري خطفات الأضواء مؤخرًا وهي كتشاكر في احتفالية كبيرة ديال ماركة 'لوريال باريس' (L’Oréal Paris). هاد الاحتفالية اللي كانت واجهة لأهرامات الجيزة نهار 17 نونبر 2026، كانت جزء من مبادرة سميتها 'Women for Worth'، اللي الهدف منها يحتفلو بقوة المرأة وإنجازاتها وتأثيرها في المجتمع.

ياسمين صبري، اللي هي سفيرة للعلامة التجارية في الشرق الأوسط من عام 2025 وشاركات من قبل في حملة 'Women for Worth'، كان كلامها في هاد المناسبة بعيد على المفهوم التقليدي للجمال اللي مرتبط غير بالزين الخارجي. هي مشات للعمق، وهضرعات على شي حاجة أهم بزااف.

رسالة كتجاوز الجمال الظاهري

ياسمين ركزات على الأهمية ديال أننا نكتشفو الصفات الزوينة والإيجابية اللي في الناس اللي دايرين بينا، ماشي غير نشوفوهم ونسكتو. قالت بلي خاصنا نعبرو على هاد الإعجاب ديالنا بكلمات زوينة وصادقة، حيت هادشي ممكن يدير أثر كبير في نفس أي مرا، ويخليها تحس بالثقة في راسها وبالفخر بداكشي اللي قدرات تحققو. واش كاينة شي حاجة أحسن من أن شي واحد يقوليك كلمة زوينة وترفع لك المعنويات؟

زادت ووضحات أن الإنسان خاصو ينتبه مزيان للجوانب الزوينة في الناس اللي معاه، وما يحتفضش بهاد الإعجاب غير لراسو. بالعكس، خاصو يبينو ويعبرو عليه بكلمات واضحة كتليق بقيمة الشخص اللي كيهضر معاه. هاد الاعتراف بالإنجازات ديال المرا وإبراز نقاط قوتها كيخليها تشوف قيمتها بشكل أكبر، وكيعطيها إحساس كبير بالفخر والامتنان، خصوصًا فاش كيجي التقدير من ناس لاحظو بصح الجهد اللي دارتو والنجاح اللي وصلات ليه.

ياسمين حتى عطات أمثلة لكلمات ممكن يكون عندها تأثير كبير على أي مرا، بحال عبارات الفخر بالمرا وبحال الإشادة بالمجال الكبير اللي خلاتو لمن غادي يجيو من بعدها باش يتعلمو منها. هاد الأمثلة كتبين أن التقدير الحقيقي ماشي مجرد مجاملات عادية، بل كيوصل لدرجة الاعتراف بالتجارب والإنجازات ديال المرا، وكيبين الأثر الإيجابي اللي خلاتو في الناس اللي دايرين بيها. يعني ماشي مهم غير تلبسي مزيان، الأهم شنو كتقولي وشنو كتديري!

المرأة سند للمرأة

الفنانة المصرية مشات أبعد من هادشي، وركزات على الدور المهم اللي ممكن تلعبو المرا باش تدعم الأخريات. اعتبرات أن مساندة الناس اللي دايرين بيها ومساعدتهم باش يكتشفو القدرات ديالهم، من الأمور اللي كتعطي قيمة أكبر للعلاقات الإنسانية بصفة عامة. هاد الفكرة كتقول بلي المرا ماشي غير خاصها تلقى الدعم والتشجيع، بل هي براسها ممكن تكون مصدر للدعم، من خلال أنها تعترف بالنجاحات ديال العيالات الآخرين، وتشجعهم باش يكملو الطموحات ديالهم، وتفكرهم بالقدرات الكبيرة اللي عندهم.

من هاد المنطلق، ياسمين ربطات بين مفهوم الجمال والقدرة على رؤية الجوانب الإيجابية في الناس وإبرازها. يعني الجمال ولا قيمة كتجاوز غير الملامح واللبسة، وولات مربوطة بطريقة التعامل مع الناس والأثر اللي كتخليه الكلمات في النفوس. بصراحة، كلام موزون وكيضرب في الصميم.

احتفالية "Women for Worth": أهرامات الجيزة كتشهد على التكريم

تصريحات ياسمين هادو جاو خلال واحد الاحتفالية اللي نظمتها 'لوريال باريس' في منطقة أهرامات الجيزة، وهاد المبادرة 'Women for Worth' الهدف منها يسلطو الضوء على قصص العيالات الملهمات والإنجازات ديالهم في مجالات مختلفة. المبادرة كتحتفل بقيمة المرا وقدرتها على تحقيق النجاح وتأثيرها الإيجابي في المجتمع، وكتأكد بلي الجمال ماشي غير بالمظهر، بل بالثقة في النفس والطموح والقدرة على تخطي التحديات.

الحفل حضر ليه عدد من الشخصيات الفنية والإعلامية والرياضية، بحال ريا أبي راشد والفنانة لينا صوفيا، وزادت عليه الحفل النجمة اللبنانية نانسي عجرم اللي غنات مجموعة من أغانيها. الاحتفالية حتى كرمات شي عيالات دارو إنجازات كبيرة، بحال بطلة الإسكواش نور الشربيني وبطلة السباحة فريدة عثمان، تقديرًا للمسار ديالهم والنجاحات اللي حققوها في الرياضة.

مشاركة ياسمين صبري في هاد الاحتفالية هي امتداد للعلاقة ديالها مع مبادرات 'لوريال باريس' اللي كتركز على تمكين المرأة وتعزيز ثقتها بنفسها. هادشي كيخلي كلامها على الجمال والتقدير ماشي غير كلام عابر، بل كيتلاقى مع الرسالة الأصلية ديال المبادرة اللي كتحاول تبين قيمة المرا من خلال إنجازاتها وشخصيتها وتأثيرها، ماشي غير من خلال الشكل الخارجي ديالها. واش نقدرو نطبّقو هاد الفكرة في حياتنا اليومية ونبينو تقديرنا للناس اللي كيبدلو مجهود؟