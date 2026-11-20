ترفيه

واقيلا نسيم حداد (المغني المغربي) ناوي يدير حالة فالمشهد الفني المغربي، حيت راه مكمل جولتو الوطنية ديال ألبومو الجديد "NACIM Volume 1"! بعد ما شفنا النجاح الكبير لي دار فالعروض الأخيرة ديالو فالدار البيضاء، والتفاعل القوي من الجمهور لي كان حاضر، باين بلي هاد الفنان جاي بقوة وما ناويش يوقف.

الألبوم الجديد، لي سميتو "NACIM Volume 1"، ماشي غير مجرد أغاني وصافي، لا! نسيم حداد باغي منو يقدم تجربة موسيقية مختلفة ومجددة كليا. هادشي كيبين لينا بلي نسيم ماشي من دوك الفنانين لي كيحبسو فصنف واحد، ديما باغي يجرب ويقدم لينا شي حاجة فريش تجمع بين الهوية الفنية ديالو الخاصة والانفتاح على اختيارات إبداعية جديدة. وهادشي كيعطي لجمهورو فرصة يشوفو جوانب أخرى من موهبتو . زعما، تحلاو لينا الأذواق ونجيبو الجديد والمختلف!

من بعد كازا لي كانت محطة واعدة، نسيم مستعد يدور على مدن مغربية أخرى باش يلاقي محبيه ويزيد يوسع دائرة الألبوم ديالو. الهدف واضح: يزيد يقرب من الجمهور ديالو لي ديما متابعو ومتفاعل معاه ومع أعمالو الحية، ويخلي "NACIM Volume 1" يوصل لأكبر عدد ديال المنصات والمسارح الوطنية. كل عرض كيكون فرصة لخلق تجربة فنية جامعة بين الموسيقى، الأداء الحي والتفاعل المباشر مع الحضور. وهادشي لي كنا كنتمناوه ديما، فنان قريب من جمهوروه.

باين بلي نسيم حداد ناوي يبقا حاضر بقوة فالمشهد الفني، وبهاد الجولة، كيبغي يقدم أعمالو لجمهور أكبر وأوسع. حنا دابا كنتسناو بفارغ الصبر الإعلان عن التفاصيل ديال المواعيد والمدن لي غتستضيف المحطات الجاية فهاد الجولة الوطنية. نتمنى تكون مدينتكم من بيناتهم!

بهاد الألبوم وهاد الجولة، نسيم حداد كيبدا صفحة جديدة ومتحمسة فالمسيرة الفنية ديالو، وراه واضح بلي ألبوم "NACIM Volume 1" هو الأساس ديال كاع التحركات الموسيقية لي جاية. زعما، راه كيراهن على اللقاء المباشر مع الجمهور فكاع أنحاء المغرب. واش نتوما مستعدين لهاد النشاط والجديد، ولا باقي؟