ترفيه

الفنان فاروق فلوكس، اللي كنعرفوه بأعمالو الفنية المتنوعة اللي خلات بصمتها، فاجئنا بواحد الجانب ثقافي زوين بزاف من حياتو، اللي كيبين أن شغفو ماشي غير فالتمثيل، ولكن حتى فالقراية وتجميع الكتب النادرة. تخيلوا معايا، السيد عندو مكتبة عامرة فيها تقريبا 100 ألف كتاب! عدد خرافي، ياك؟

فلقاء تلفزيوني مساء الأربعاء اللي فات، فاروق فلوكس تحول من فنان معروف لوجه ثقافي كيهضر على عشقو للكتب والقراية. هاد الفنان المصري المخضرم، اللي بصمتو واضحة فالمسرح والسينما والتلفزيون، بين لينا أن ورا الكاميرات كاين عالم ديال الكتب والمجلات اللي جامعها بسنين من العناية والبحث.

مكتبة ماشي غير مكتبة... عالم بحد ذاتو

الكمية الكبيرة ديال الكتب والمجلات اللي عندو فلوكس ماشي هي كلشي، الأهم هو المحتوى النادر والقيم ديال هاد المكتبة. قال بلي عندو مجموعات كاملة صعيب تلقاها فشي بلاصة أخرى. والأكثر من هادشي، فلوكس كيحتفظ بجميع الأعداد ديال مجلة «الهلال» من نهار بدات فالنشر عام 1892! وجمع الأعداد القديمة وجلدهم ورقمهم، حتى ولات عندو مجموعة نادرة كيعتقد أنها يمكن ما تكونش متوفرة حتى عند مؤسسة دار الهلال نفسها. قال فلوكس بلي كيحس بالتعجب مرة مرة ملي كيشوف هاد الكم الهائل من الكتب والمجلات اللي قدر يجمعها ويقراها، خصوصاً أنه كان خدام فالهندسة وفنفس الوقت كان مشغول بالنشاط الفني.

بداية الشغف... من مجلات الدراري للكتاب الكبار

الشغف ديال فلوكس بالقراية ماشي جا هكاك عشوائي، بل بدا معاه من صغرو، والفضل كيرجع لوالده اللي شجعو بزاف باش يكتشف العالم ديال الكتب والمجلات. والده كان كيشري ليه مجلات الدراري بحال «البلبل» و«الكتكوت»، وهادشي هو اللي غرس فيه حب الاستطلاع والمعرفة. ومع الوقت، كبر هاد الاهتمام وكبر معاه، وداز من مجلات الأطفال لمجلات كبار بحال «الهلال». وكشف فلوكس باللي أول رواية قراها للأديب الكبير نجيب محفوظ كانت «بداية ونهاية»، وهادشي وهو باقي صغير. يعني، حب القراية رافقو من الطفولة وبقى معاه حتى كبر، مخلط مع مسيرتو الفنية المليئة بالنجاحات.

تكريم يستاهل والمسيرة الفنية عامرة

على جانب آخر، فاروق فلوكس عبر على سعادتو الكبيرة بالتكريم اللي خداه مؤخراً فالدورة 47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. عطاوه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهو تكريم جا مفاجئ ليه ولكن عطاه واحد الإحساس زوين بالتقدير والرضا. قال فلوكس بلي هاد التكريم خلاه يحس باللي سنين الخدمة والاجتهاد اللي دوزها فالمجال الفني خلات أثر يستاهل الاحتفاء بيه. وراه شفنا فاروق فلوكس مع عائلتو ففعاليات المهرجان نهار 11 نونبر، فواحد المناسبة اللي كانت احتفال كبير بمسيرتو.

مسيرة فلوكس الفنية عامرة بالأعمال الناجحة، واخا كان كيدرس وخدام فالهندسة. بدا فالمسرح فستينيات القرن الماضي مع فؤاد المهندس فمسرحية «أنا وهو وهي»، ومن بعد لمع نجمو فـ1969 بشخصية «سليط» فمسرحية «سيدتي الجميلة». ومن أعمالو المعروفة مسرحيات «الواد سيد الشغال» و«سيدتي الجميلة»، ومسلسلات «دموع في عيون وقحة» و«رأفت الهجان» و«عائلة الحاج متولي»، وحتى أفلام بحال «الراقصة والسياسي» و«درب الهوى» و«حبي الأول والأخير».