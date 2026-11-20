ترفيه

الفنان كيستعد لواحد التجربة تلفزيونية جديدة، من خلال مسلسل اجتماعي. التحضيرات ديالو جارية حاليا بمدينة الدار البيضاء، والمسلسل معد لصالح القناة الثانية.

الخبر كشف عنه الخياري بنفسه عبر حسابه على إنستغرام، وتقاسم فيه أجواء بداية ديال هاد المرحلة الإبداعية الجديدة. باين عليه متشوق لهاد المشاركة الدرامية، وحنا كفانز ديالو، متشوقين أكثر باش نشوفو شنو موجد لينا هاد المرة! واش غادي يبكيونا ولا يضحكونا؟

المسلسل كيشرف عليه المخرج المتألق علاء أكعبون، والسيناريو كتباتو المبدعة فاتن اليوسفي. هاد التعاون كيبان واعد، وكيجمع لينا واحد الفريق فني وتقني قوي باش يخرج لينا هاد العمل لدنيا الوجود بأبهى حلة. كلشي كيتسنى يشوف هاد التركيبة الفنية شنو غادي تعطي.

ولكن، واخا كل هاد الحماس، الخياري ما كشفش تفاصيل إضافية. لا على قصة العمل، ولا على باقي الممثلين المشاركين فيه. باين عليه بغا يخلي لينا التشويق حتى لأخر لحظة. غير حنا كنقولو ليه: راه الشوق قتال أسي الخياري، سربي علينا بالمعلومات!