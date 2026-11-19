ترفيه

بارطاجات الفنانة يارا السكري مع الفولورز ديالها أول تصويرة كتجمعها مع أحمد العوضي من كواليس مسلسل "سلطان الديب". هادي أول مرة كيبانو فيها مجموعين، من بعدما كان كل واحد فيهم بارطاجا تصويرة بوحدو البارح باش يعطيونا فكرة على الشخصيات اللي كيلعبوها.

أحمد العوضي بان فالتصاور بإطلالة يغلب عليها الطابع الشعبي الكلاسيكي، لابس كبوط كحل طويل وحوايج كحلين، ومطلق شاربو وشعرو مقاد مع الشخصية اللي كيقدمها.

ويارا السكري بانت بإطلالة مغايرة، حوايجها سابل وشعرها مطلوق، والجو العام ديال التصويرة كيوحي بالبيئة الاجتماعية الشعبية اللي غاتدور فيها الأحداث. باين غايكون شي دراما من داكشي الرفيع.

مسلسل سلطان الديب فيه بزاف ديال النجوم، منهم رانيا يوسف، وسوسن بدر، وهدى الإتربي، ومحمود عبد المغني، ومحمود البزاوي، وخالد محمود، ولجين خليفة، وعدد آخر من الممثلين. العمل كتبو محمود حمدان وخرجو محمد عبد السلام، والقصة كتدور فالإطار الاجتماعي الشعبي اللي كيكون معمر بالصراعات.

على جنب السينما، يارا السكري كانت عندها أول تجربة ليها ففيلم "صقر وكناريا" مع الفنان محمد إمام. وشارك فالبطولة حتى شيكو، ويسرا اللوزي، وخالد الصاوي، وانتصار، إضافة لضيوف شرف بحال دياب، ومحمود عبد المغني، ونسرين أمين. الفيلم كتبو أيمن وتار وأخرجه حسين المنباوي.

شنو بان ليكم فهاد الإطلالة الأولى ديالهم مجموعين؟ واش متحمسين تشوفوهم فالدور ديالهم فالشاشة؟