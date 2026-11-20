ترفيه

زكرياء الغافولي، دابا مستعد باش يطلق أغنية أمازيغية سميتها «الزين أنتكيـت». هادي ماشي شي حاجة عادية، حيت خطوة فنية باينة فيها رغبتو باش يبين لينا شحال هو متعلق بالثقافة الموسيقية المغربية وبكل الروافد الفنية ديالها.

الغافولي راكم أعمالاً غنائية بألوان مختلفة، بحال هاد التجربة الجديدة فالمسار ديالو مكتاكدش غير التنوع ديالو، بل هي تجربة جديدة في مساره الفني.

من خلال «الزين أنتكيـت»، الغافولي قرر يغني بالأمازيغية، وهادشي كيبين بلي موسيقتنا المغربية غنية بزاف ومكتحبسش عند لون واحد. هاد الخطوة كاتزيد تأكد انفتاحو على التراث الأمازيغي اللي هو جزء مهم من هويتنا الفنية والثقافية، واللي الصراحة كيبين جمال المغرب ديالنا.

كيتوقع أن هاد العمل الجديد يثير اهتمام الجمهور، خصوصاً عند محبين الأغنية الأمازيغية. كنعرفو أن هاد اللون الموسيقي عندو بلاصتو الخاصة وكيتميز بخصوصية فنية وتعبيرية، وزيد عليها المكانة اللي ولات عند الأغنية الأمازيغية فالمشهد الغنائي المغربي.

الغافولي بهاد التجربة كيواصل تنويع اختياراتو الفنية وكيقلب على مساحات إبداعية جديدة باش يقرب من جميع شرائح الجمهور المغربي، ولكن ديما متعلق بالهوية الموسيقية الوطنية. واش «الزين أنتكيـت» غادي تكون الضربة القاضية ديال الغافولي هاد المرة؟