ترفيه

صافي يا دراري، فضل شاكر دارها عاوتاني! خرج لينا أغنية جديدة سميتها «عمري الباقي»، وهادي راه جزء من ألبوم جديد سماه «حلم جديد». الألبوم بصفة عامة جاي بمجموعة ديال الأغاني متنوعة، كل وحدة كتعكس داك الإحساس الفني والذوق الموسيقي ديال فضل اللي كنعرفوه.

أما «عمري الباقي»، فجات كلها إحساس ورومانسية، كيفما مولفين مع فضل شاكر. وهاد المرة اختار يقدمها باللهجة الخليجية، اللي هي ماشي جديدة عليه حيث بزاف من أعمالو القديمة كانت بهاد اللهجة. باين بلي كيبغي يوصل للجمهور الخليجي والعربي بصفة عامة، وكيحرص ديما على أنه يقدم ألوان غنائية مختلفة باش يبقى حاضر بقوة وما يملوش منو.

حتى سمية الأغنية «عمري الباقي» فيها دلالات رومانسية عميقة، كتواتى مع داك الطابع العاطفي اللي الأغنية مبنية عليه. هي كتعكس بالضبط داك الإحساس اللي الجمهور ديالو ديما كيقلب عليه وكيحماق عليه فصوت فضل شاكر وفي الأعمال ديالو بصفة عامة.

هاد الألبوم «حلم جديد» ماشي غير سمية، راه محطة مهمة فالمسيرة الفنية ديال فضل شاكر. الجمهور ديالو كيتسنى بفارغ الصبر شنو جاب ليهم فهاد الألبوم، وواش مازال غادي يفاجئهم بنفس البصمة الغنائية اللي عشقوها فيه، ولا غادي يدير شي حاجة جديدة اللي تزيد تصدمهم بالإيجاب.

من نهار عرفناه، فضل شاكر ديما كان صوت الإحساس والأغاني الرومانسية اللي كتدخل للقلب بلا ما تدق. قدر يبني قاعدة جماهيرية كبيرة فكاع الوطن العربي بأغانيه اللي حققت انتشار كبييير وباقا محفورة فقلوب محبيه وماتمحيش من الذاكرة. وهاد الأغنية الجديدة «عمري الباقي» جات باش تزيد تعزز بلاصتو فالساحة الفنية وتفتح الباب لتفاعل جديد مع جمهوره الوفي.

المهم، واش هاد «عمري الباقي» غتكون هي الأغنية اللي غترجعنا لأيام فضل شاكر الذهبية؟ سولونا نتوما!