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أخبار واعرة وصلت لينا! النجم طه دسوقي تعاقد مؤخرًا على مسلسل جديد سميتو «التوهة»، وغيشوفوه الناس في موسم دراما رمضان 2027. المفاجأة هي أن الفنانة صابرين غتشاركو البطولة في هاد العمل اللي غيبدا التصوير ديالو قريبًا.

المسلسل فيه خمسة عشر حلقة، من إنتاج محمد مشيش وإخراج تامر عيسى. لكن اللي محيرنا كاملين هو أن طه دسوقي غيخرج من اللون الكوميدي اللي ولفنا عليه، وغيقدم دور درامي مختلف تمامًا. «التوهة» غيكون إطار اجتماعي نفسي كيهضر على قضايا إنسانية وعلاقات عائلية. واش بصح غنشوفو طه دسوقي بعيد على الضحك؟ هادي خاصها كاسك!

ماشي غير المسلسل اللي مشغول فيه طه دسوقي، راه عندو بزاف ديال الأعمال السينمائية في هاد الوقيتة. منهم فيلم «علشان خاطر جليلة» اللي معاه فيه جيهان الشماشرجي. الفيلم كيسلط الضوء على واحد القضية إنسانية شوكية، وهي أزمة ساقطي القيد، وكيهضر على الصعوبات اللي كيواجهوها هاد الناس باش ياخدو حقوقهم الأساسية بحال التعليم والعلاج، حيت ما عندهمش سجلات رسمية.

الفيلم من قصة عمر خالد وتأليف وإخراج محمد الزيات، وكيجمع بين الدراما والكوميديا في تناول إنساني لمفاهيم الحب والإيمان والخداع. وكاينة سوسن بدر ونجوم آخرين مشاركين في البطولة. وقد اختار مهرجان روتردام السينمائي الدولي هاد الفيلم باش يكون العرض العالمي الأول ديالو ضمن قسم Bright Future في المهرجان اللي غتبدا الفعاليات ديالو من 28 يناير 2027 إلى 7 فبراير 2027.

وفوق هادشي كامل، طه دسوقي باقي كيواصل النجاح ديالو في عالم الستاند أب كوميدي. عندو موعد مع الجمهور السكندري نهار 27 نوفمبر 2026 في عرض سميتو «أنا زي الفل.. مالي؟!»، وكيوجد لواحد الحفل آخر في القاهرة من بعد الإسكندرية. هاد العروض جزء من أول جولة مسرحية فردية دارها طه في مسيرتو الفنية اللي دامت كثر من تلاتاشر عام على الخشبة، وكايدير فيها عرض كامل لمدة ساعة بمحتوى ناضج ومتنوع. بصراحة، باينة بلي السيد كيبغي يجرب كلشي! شنو بان ليك؟ واش طه غادي يبدع فالدراما كيف أبدع فالكوميديا؟