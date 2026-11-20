ترفيه

الممثل عصام السقا كيوجد لرمضان 2027 بمسلسل جديد سميتو «عشماوي». واه، قريتوها مزيان، رمضان 2027! هاد المرة مراهن على التعاون مع النجم محمد رمضان والمخرج بيتر ميمي.

هادشي كيجي من بعد ما حقق حضور لافت فموسم رمضان اللي فات بمسلسل «علي كلاي» أمام النجم أحمد العوضي.

السقا كيكمل خطواتو المدروسة فمنطقة الدراما الشعبية. واش هاد الثلاثي القوي غايطلع لينا بشي حاجة واعرة بصح وتستاهل الانتظار والصبر حتى لـ 2027؟ شنو بان ليكم؟