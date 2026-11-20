ترفيه

I media هي اللي طلّقات الألبوم الجديد ديال حودة بندق، فيه خمسة ديال الأغاني مْنوعة. حودة بندق تعاون فالألبوم مع المنتج المنفذ فادي صبحي ونخبة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين الكبار من مصر والوطن العربي.

الألبوم فيه جوج ديال الأجواء الرئيسية: الدراما والرومانسية، وهذا كيبين أن حودة بندق باغي يوصل لمختلف المشاعر عند الجمهور ديالو. بصراحة، اللائحة ديال الناس اللي خدمو على الألبوم طويلة وواعرة. كل أغنية عندها فريقها الخاص ديال الكُتّاب والملحنين والموزعين، وهذا كيعطي تنوع كبير فالأصوات والألحان.

الأغاني اللي كاينين فالألبوم هما:

«اللي سابو»: كلمات إبراهيم محمد، ألحان محمدي، التوزيع الموسيقي والميكس ليحيى يوسف اللي حتى هو خدم لحن الفواصل الموسيقية، مع عزف الجيتار لمصطفى أصلان والدودوك والكلارينيت لمحمد فوزي.

«بتقي شرك»: كلمات محمود كلازا، ألحان معاذ زين، ويحيى يوسف عاود رجع للتوزيع والميكس هنايا، مع تنفيذ الوتريات لمحمد مدحت (TRS Studio) وعزف الجيتار لمصطفى أصلان.

«عوضني»: كلمات وألحان محمد يحيى، والتوزيع الموسيقي والميكس والماستر داروهم الثنائي أحمد حسام وإلهامي دهيمة، مع عزف الجيتار لمحمد مغربي والكلارينيت لمحمد فوزي.

«ماكنش يومك»: كلمات مصطفى ناصر، ألحان تيام علي، وأمين نبيل تكلف بالتوزيع الموسيقي والميكس والماستر، مع عزف الجيتار لمصطفى أصلان والبيز جيتار لسيكا والكمان لزياد ياسر.

«واحشاك أيامي»: كلمات مصطفى ناصر (رجع عاوتاني)، ألحان محمد يحيى، وتوزيع شريف مكاوي، مع تنفيذ الوتريات لمحمد مدحت (TRS Studio) وعزف الجيتار لشريف فهمي، والهندسة الصوتية والتسجيل للمهندس جورج يعقوب.

من «اللي سابو» و«بتقي شرك» و«عوضني» و«ماكنش يومك» صولاً لـ«واحشاك أيامي». شنو هي الأغنية اللي غتبداو بيها أول مرة تسمعو الألبوم؟