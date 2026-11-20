ترفيه

الفنانة إيناس عز الدين احتفلت بعيد ميلادها نهار الخميس اللي فات، وما كانش احتفال عادي. راجلها، الفنان أحمد العيسوي، قرر يشارك حبهم للعموم بواحد الستاتي اللي قلبو عامر بالمشاعر على حسابو في فيسبوك. ماشي أي رسالة، هادي كانت كتأكد على 23 عام ديال الحب والأمان والاستقرار اللي دوزوها بجوج، وهي مدة ماشي ساهلة.

العيسوي ما خلى حتى شي كلمة ما قالهاش في مرتو وأم ولادو، النجمة الغالية إيناس. كتب ليها: "كل سنة وأنتِ في قلبي، كل سنة وأنتِ منورة حياتي، عيد ميلاد سعيد وعقبال مليون سنة يا أم الغاليين". وردت إيناس على رسالته بكلمات مليئة بالحب والتقدير، وهذا كيبين شحال العلاقة بيناتهم مزيانة ومستقرة.

أما هي، إيناس، فمشاركت حتى هي رسالة خاصة لجمهورها في صفحتها الرسمية على فيسبوك، فين شكرات الله على عام جديد وبدات كتدعي الخير لراسها ولولادها. كتبات: "اللهم بارك لي في أولادي وفي عامي الجديد". وطلبات من الله يكتب ليها الخير في اللي جاي بعد ما استودعاتو العام اللي فات من حياتها.

باين أن الحب الحقيقي باقي موجود فدنيا النجوم، ياك ولا لا؟