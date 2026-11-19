ترفيه

عودات الفنانة التونسية اللي كلشي كيحماق عليها، هند صبري، ترجع الواجهة وبقوة، ولكن هاد المرة ماشي بالتمثيل ديالها اللي ديما كيجيب الجديد، لا لا! هاد الخطرة ورات لينا أناقتها الكلاسيكية غير من دبي بإطلالة شتوية خلات العقول طايرة وخلقت ضجة كبيرة على السوشال ميديا. هي بنفسها بارطاجات مجموعة من التصاور اللي توثق وقتها تما، وكل صورة كانت كتحكي قصة من أجواء إقامتها في الإمارة، وطبعا الجمهور ما قصرش في التفاعل الكبير مع هادشي.

الإطلالة اللي اختارتها هند كانت شتوية بامتياز، وفنفس الوقت أنيقة وفخمة بزاف، جمعات بين البساطة الراقية والرقي العصري بطريقة ما يقدرو يديروها غير الفنانات اللي عندهم حس فني فالموضة. هي ورات لينا باللي ممكن تكوني قمة فالأناقة بلا ما تكوني عامرة بالتفاصيل الزائدة. التصاور اللي نشرات ما كانتش غير لقطة وحدة، بل كانت من أوقات مختلفة من النهار، من الصباح الباكر حتى لليل، وكلها كانت فواحد الفندق فخم لي جاي قريب من برج العرب الأيقوني المعروف عالميا. هاد التنوع فاللقطات زاد من جاذبية الصور اللي كانت كتوريك أجواء دبي الساحرة من كل الزوايا.

هند صبري، اللي ولات معروفة بحرصها الدائم على التواصل مع محبيها، ديما عزيز عليها تبارطاجي يومياتها وتحركاتها وحتى لوكاتها الخاصة فالإيفنتات الفنية الكبيرة. وهاد التفاعل المباشر هو اللي خلاها ديما محط أنظار متابعينها اللي كيتفاعلوا بحماس مع كل جديد عندها، خصوصاً ملي كتعطينا لوك جديد وكتورينا الذوق الرفيع ديالها فالأزياء اللي ديما متجدد. تواجدها الأخير في دبي كان جزء من الأنشطة المكثفة اللي كتبارطاجيها مع جمهورها الوفي عبر حساباتها الرسمية، وهذا كيزيد يأكد حضورها القوي فنياً وإعلامياً فالساحة العربية.

وبعيداً على تألقها الدائم في عالم الموضة والسوشال ميديا، لازم نذكرو آخر أعمال هند صبري فالدراما التلفزيونية اللي كان مسلسل "البحث عن علا 2"، واللي تفرجنا فيه عام 2024. فالمسلسل شاركو معاها نجوم كبار ومحبوبين بحال سوسن بدر، طارق الإبياري، ندى موسى وظافر العابدين، وهادشي زاد من قيمة العمل. القصة اللي شدات الجمهور كانت من إبداع الكاتبتين مها الوزير وغادة عبد العال، والإخراج المتميز كان لهادي الباجوري. وفيه واصلات هند تقديم شخصية "علا عبد الصبور"، اللي ارتبط بها الجمهور منذ ظهورها في العمل الدرامي السابق.

هند صبري ديما كتأكد بلي الأناقة عندها كتجي طبيعية وذوقها الرفيع ما كيتخالفش عليه جوج. بصراحة، واش كاين شي فنانة مغربية ولا عربية قادرة تنافسها فهاد اللوكات؟