ترفيه

الممثلة اللي لفنا نشوفوها كتشعل الشاشة بأدوارها المتنوعة، سكينة درابيل، مفاجآنا دابا بخبر كبير: قررات دير "pause" للكاميرا وتوجه الأنظار ديالها لعالم الإخراج! ماشي غير تجربة عابرة، لا لا، سكينة دخلات بجد وكامل الإصرار لدراسة أكاديمية متخصصة ففنون الإخراج السينمائي والتلفزيوني. يعني بصراحة، هاد المرة غنشوفو سكينة من ورا الكواليس، كتحرك الخيوط ماشي غير كتمثل.

هاد الخطوة الجديدة، كيف قالت سكينة نفسها، جاية من رغبة قوية باش تطور أدواتها الإبداعية وتوسع آفاق خدمتها في الميدان الفني. الصراحة، من حقها! شحال وحنا كنشوفوها غير في الأدوار التمثيلية، دابا بغات تكتشف شي حاجة أخرى وتجرب يدها فصناعة الأفلام من ألفها لليائها. باينة فيها متحمسة بزاف باش تفهم كل صغيرة وكبيرة في هاد المجال، من المراحل الأولية حتى للتقنيات المعقدة ديال المونطاج، وكلشي باش تكتسب معارف ومهارات جداد اللي يخليوها تخوض تجارب فنية بمنظور مختلف تمامًا.

لكن يا حلاوة الفن، ماشي كلشي ساهل كيف كيبان! سكينة ما خباتش علينا باللي انتقالها من نجمة قدام الكاميرا لمخرجة وراها ما كانش بالسهولة اللي كانت متوقعة. كانت كتحسب بلي خبرتها في التمثيل غتخلي استيعاب هاد التخصص أمر ساهل، لكن الحقيقة كانت عكس ذلك. اكتشفت باللي عالم الإخراج فيه بزاف ديال المسؤوليات والتفاصيل اللي كتشد الراس، من الإعداد للسيناريو، والتحضير للمشاهد، وإدارة التصوير مع الكيبات والتيم كامل، عاد زيد عليها مراحل المونطاج المعقدة. يعني ماشي حاجة ساهلة.

درابيل اعتبرات هاد التجربة تحدي جديد في المسار ديالها الفني. وهاد التحدي، كيف كنعرفو كاملين، كيتطلب اجتهاد كبير وصبر أيوبي، وخصها تكون ضابطة كل الجوانب التقنية والفنية ديال المهنة. وهي دابا كتشوف لهاد التكوين الأكاديمي على أساس أنه فرصة ذهبية باش تطور الرؤية الفنية ديالها وتعزز القدرات الإبداعية. واش سكينة غتقدر تثبت راسها كمخرجة ناجحة وتصدمنا بشي عمل فني عالمي؟ الوقت هو اللي غيجاوبنا!