لطيفة رأفت تتكرم في الرباط.. وماشي أي تكريم!

ترفيه

الفنانة المغربية لطيفة رأفت حظات بتكريم خاص ومختلف على بزاف ديال المستويات، فاش كانت في الرباط لحضور افتتاح الدورة الحادية والثلاثين لمهرجان سينما المؤلف. هاد الالتفاتة الفنية خلاتها تعبر على الاعتزاز ديالها بيها، خصوصا أنها جات في تظاهرة كتحتافل بالسينما والدراما المغربية والعربية.

رأفت ما خباتش الفرحة ديالها بهاد التكريم، وشاركت متابعينها على إنستغرام بمنشور عبرات فيه على شعورها. وقالت باللي هي موالفة تحضر مهرجانات موسيقية وتكريمات فنية، ولكن هاد المرة كان عندها إحساس آخر، وشي حاجة مختلفة كليا.

الـ 'surprise' كانت فاش قالت باللي كانت جايا لحفل الافتتاح باش تغني أغنية "عيد الوحدة"، ولقات راسها كتتكرم تقديرا لهاد العمل بالذات. هادشي اللي خلاتها تعتبرها التفاتة خاصة بزاف، وغاتبقى معاها في الذاكرة.

وهاد التكريم كيزيد يتزامن مع النجاح اللي حققاتو أغنية "عيد الوحدة"، اللي قدماتها لطيفة رأفت احتفالا بعيد الوحدة. يعني التكريم جا في وقتو، وجاب معاه الفرحة بزاف. بصح هاد التكريم كان عندو طعم آخر، حيت جا على غفلة وموجه لعمل فني محدد.