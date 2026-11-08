أغنيتان مغاربيتان جديدتان كتدخل لقائمة "هوت 100"

ترفيه

هاد السيمانة، الموجة المغربية ديال الهيب هوب رجعات بقوة لقوائم الأغاني العالمية! أغنية "سابور" لي كتجمع بين غوستافو 51 وإل غراندي طوطو، وأغنية "بازوكا" ديال لمورفين، بجوج بهم داروا دخول حماسي للـ "هوت 100" و"أعلى 50 مغاربي". باين لينا الفن المغربي غادي غير يزيد للقدام، وهادشي ماشي مفاجأة!

أغنية "سابور" فاجئات الكل ودخلات لـ "هوت 100" لأول مرة فالمركز 71، واحتلت المركز السابع فـ "أعلى 50 مغاربي"، أي ضمن المراكز العشرة الأولى.

أما "بازوكا" ديال لمورفين، حتى هي ما غبراتش بزاف ودارت دخولها لـ "هوت 100" فالمركز 81، وعلى "أعلى 50 مغاربي" جات فالمركز 11.

حتى على قائمة "100 فنان"، إل غراندي طوطو حافظ على المركز 18 بلا تغيير عن الأسبوع السابق. ولمورفين وغوستافو 51 بجوج رجعوا للقائمة، لمورفين فالمركز 24 وغوستافو فالمركز 71. كل واحد فيهم كيورينا علاش هو فنان كبير.

وطوطو ماشي غير أغنية "سابور" لي مطلعاه الفوق، واخا أغنيتو "غلط" لي مع نجم تراجعات 13 مركز فالـ "هوت 100" ووصلات لـ 84، حضوره على القوائم مستمر.

فـ "أعلى 50 مغاربي"، إل غراندي طوطو عنده ثمانية أعمال أخرى خارج "سابور". "غلط" جات فالمركز 13، "بلو لوف" 14، "مغير" 21، "دبلوماتيكو" 32، "ستالين" 34، و"سامدي" مع شاو 47، و"دلاّلي" مع حمزة 50. زعما، طوطو ماشي فنان، طوطو مكتبة موسيقية كتحرك! واش هاد بنادم ما كيساليش؟