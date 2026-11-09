سميرة سعيد تعلن على ألبوم جديد سميتو «ماذا ولو».. وها شكون خدم معاها

ترفيه

فاجأتنا الديفا سميرة سعيد بالإعلان على ألبومها الغنائي الجديد اللي سماتو «ماذا ولو». وحطات البوستر ديال التشويق ديالو في حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا، وكتبات «قريبًا»، هاد الرجعة الغنائية اللي جمهورها كيتسناها بفارغ الصبر، وكشفت حتى على قائمة صناع الألبوم.

سميرة سعيد جابت معاها «قوات خاصة» من أبرز صناع الموسيقى. في الكلمات، كاين نادر عبد الله، بهاء الدين محمد، شادي نور، بلال سرور، ومحمد عياطي. أما الألحان، فتولاوها عمرو مصطفى، محمود العسيلي، بلال سرور، هاني يعقوب، و«طناني» . والتوزيع الموسيقي كان على يد هاني يعقوب، أمير هداية، هاني ربيع، وأحمد أمين.

ولعمليات الميكس، كاين أمير محروس، محمد صقر، خالد سند، ومفدي مجدي. أمير محروس خدا مهمة الماسترينغ، ومفدي مجدي هو اللي تكلف بتسجيل الصوت. البوم «ماذا ولو» غيكون بتوقيع المخرج نضال هاني. أما تصميم الأزياء فكان مع أحمد عبد الله، وحمو محسن هو اللي تكلف بالشعر، وبول قسطنطينيان بالمكياج. شركة Tagline هي جهة الإنتاج، و Digital Sound هي الشريك الرقمي ديال هاد العمل الكبير.

هاد الإعلان جا من بعد أيام قليلة من الفرحة العائلية الكبيرة اللي دوزات سميرة سعيد. كانت احتفلات بالعرس ديال ولدها الوحيد شادي النابلسي اللي تزوج سهيلة في 24 أكتوبر 2026 في الرباط، وكان حفل عائلي حضروه الأهل والأصدقاء المقربين. الديفا حتى هي بغات تفرح ولدها بطريقتها الخاصة ووجدت ليه أغنية جديدة سماتها «وليدي»، كانت هدية خاصة لزفافه. الأغنية من كلمات وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب. وشاركات مع جمهورها لقطات من أجواء الفرحة في إنستغرام، ووصفت المناسبة بعبارة «فرحة العمر».

باينة الديفا باقي فيها صهد الفرحة، واش هاد الطاقة الإيجابية غتبان في الألبوم الجديد؟