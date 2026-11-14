يارا السكري وأحمد العوضي: الثنائي الخارق كيرجع بـ "سلطان الديب"!

ترفيه

نهار الجمعة اللي داز، يارا السكري بدات التصوير ديال دورها فالمسلسل الجديد ديالها "سلطان الديب". هاد العمل غيجيبها مرة أخرى حدا النجم أحمد العوضي، وهاذشي كيخلينا نتشوقو بزاف نشوفو شنو كاين.

يارا كانت موجدة مزيان لدورها، وخدمات عليه بزاف قبل ما يبدا التصوير. والمسلسل مقرر يتشاف فالشاشة فموسم دراما رمضان ديال 2027. يعني مازال الوقت ولكن الشوق كاين.

هاد التعاون كيكمل الثلاثية بين يارا السكري وأحمد العوضي، اللي ديما كيجيبو شي كيمياء فنية خطيرة كتجذب الجمهور. شفناهم قبل فـ "فهد البطل" فرمضان 2025، ويارا قدمات شخصية آسيا. ومن بعد عاودو تجمعو فـ "علي كلاي" فرمضان 2026، فين يارا جسدات شخصية روح، وحققت الشخصية تفاعلاً لافتاً مع الجمهور.

فـ "سلطان الديب"، كاينين معاهم كوكبة من النجوم بحال رانيا يوسف، سوسن بدر، هدى الإتربي، محمود عبد المغني، محمود البزاوي، خالد محمود، ولجين خليفة، ومعاهم فنانين آخرين. القصة من تأليف محمود حمدان والإخراج لمحمد عبد السلام. الأحداث كدور فإطار اجتماعي شعبي فيه بزاف ديال الصراعات.

وعلى صعيد السينما، يارا السكري كان عندها أول ظهور ليها ففيلم "صقر وكناريا" مع النجم محمد إمام. وشارك فالبطولة شيكو، يسرا اللوزي، خالد الصاوي، وانتصار، وحتى ضيوف شرف بحال دياب، محمود عبد المغني، ونسرين أمين. الفيلم كتبو أيمن وتار وأخرجو حسين المنباوي.