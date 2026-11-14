السقا لـ هشام سليمان: «اعتذر على أنك كتعتذر!»

ترفيه

القصة كتكبر! الفنان أحمد السقا رد على المنتج هشام سليمان بواحد الرسالة قاصحة نيت، بعدما كان الأخير اعتذر ليه بخصوص شي تصريح على “كوافير السقا”. المشكلة ماشي ف الاعتذار، المشكلة أن السقا رفض الاعتذار جملة وتفصيلاً، وقال ليه زيد اعتذر على هاد الاعتذار نيت!

السقا كتب تدوينة فريدة من نوعها ف حسابو على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهها مباشرة لهشام سليمان. رغم أنه كيعتبرو بحال “خوه الكبير” وهو لي خدم معاه أفلام واعرة، و”تيتو” كانت هي الأولى فيهم، إلا أن السقا كان واضح: “اعتذارك غير مقبول”. يا ودي، شمن زعمة!

وزاد وضح السقا السبب لي خلاه يرفض الاعتذار بهاد الطريقة، فكر هشام سليمان بأنه شاهد على تضحياتو الكبيرة، فين كان كيتنازل على أجزاء مهمة من أجرته، غير باش يديرو أفلام زوينة ويخرجو ممثلين جداد بزاف. يعني هادشي ماشي ساهل، ومبقاتش غير قضية اعتذار خفيف ظريف.

وبطريقتو لي فيها شوية ديال العتاب وشوية ديال الهضرة القاصحة، السقا طلب من هشام سليمان “اعتذر عن أنك بتعتذر”. وزاد فكروا بواحد الحاجة مهمة نيت: “ومتنساش أني حفيت وراك باش دير ليا فيلم تيتو”.

الرسالة هادي ديال السقا ردات القضية للواجهة، وعاودت فكرتنا بالتعاون القوي لي كان بيناتهم ف فيلم “تيتو”، لي يعد من أبرز الأعمال السينمائية التي جمعتهما. ولكن واش هشام سليمان غادي يسمع الهضرة ويزيد يعتذر على اعتذارو الأول؟ ولا غيكون عندو شي رد آخر؟ هادشي لي غنشوفو.