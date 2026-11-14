محمد سلام يديرها على ريد كاربت القاهرة: علامة النصر كتهضر!

ترفيه

الفنان محمد سلام، طلع على ريد كاربت ديال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة 47 اللي تفتحات نهار 11 نونبر، ودار شي حاجة لي خلات الناس كاملين يتفاعلو. فاش كان كيبوزي قدام عدسات المصورين في دار الأوبرا المصرية، بان كيرفع علامة النصر بوضوح. هاد اللقطة ماشي غير دازت عادية، بل خلقت موجة ديال التفاعل والإعجاب بين الحاضرين. الصراحة، دخْلَة واعرة ومحسوبة، ماشي أي واحد يقدر يديرها ويجيبها مقادة بحال هكا.

الظهور ديال سلام مكانش غير عادي، كان جزء من "الكوكبة" ديال الفنانين الكبار لي حضرو حفل الافتتاح اللي كان عامر بنجوم الفن وصناع السينما. الأجواء كانت احتفالية بامتياز، حيت الكل كان فرحان بانطلاق هاد الدورة الجديدة. كأن المهرجان باغي يقول لينا: "أنا هنا، و بْقاو شادّين فصبعكم!"

و باش نزيدوكم تفاصيل على هاد الحدث السينمائي الكبير، الدورة 47 ديال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كتستمر من 11 نونبر حتى لـ 20 نونبر. الرئيس ديالها هو الفنان حسين فهمي. والمفاجأة الكبيرة هي أن هاد الدورة كتصادف مع مرور 50 عام على تأسيس المهرجان، يعني نص قرن ديال الإبداع والنجاح. تخيل معايا، أول دورة كانت عام 1976، .

فيها 145 فيلم من 64 دولة مختلفة، يعني بانوراما عالمية حقيقية للسينما. ماشي غير أفلام وصافي، كاينين حتى ندوات ولقاءات مهمة مع صناع السينما من كل بلاصة، باش الكل يستافد ويتعلم من الخبرات. ومكاينش غير العرض، المهرجان غايكرم حتى بزاف ديال الفنانين والشخصيات لي بصمو على تاريخ السينما، منهم الفنان آسر ياسين لي غايتكرم بجائزة فاتن حمامة للتميز. فعلا، المهرجان حاط النيفو عالي هاد العام.

دابا السؤال لي مطروح، واش علامة النصر ديال محمد سلام غتكون هي علامة الحظ لي غاتجيب النجاح لهاد الدورة 47 كاملة؟ وشنو رأيك نتا؟