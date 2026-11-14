جنات كتشعلها فـ 2026: تكريم جديد من 'ملتقى التميز والإبداع'!

ترفيه

الفنانة المغربية جنات تكرّمات نهار الخميس لي فات من طرف 'ملتقى التميز والإبداع' فالنسخة الخامسة ديالو، وبذلك حصلات على لقب 'أفضل مطربة لعام 2026'. الخبر تقاسمته جنات عبر إنستغرام في منشور مشترك، مرفوق بـ 'بوستر' الفنانة.

وسبق لجنات أنها خذات 'النجمة الذهبية فالموسيقى' فالحفل ديال جوائز 'ذا بيست 2026' لي كان فمصر تحت الأهرامات أواخر شهر أكتوبر لي فات. بصراحة، جنات ما عندهاش الوقت ترتاح!

وفنياً، الشهر لي فات كانت أطلقات الأغنية الدعائية لفيلم 'النصيب' عبر قناتها الخاصة فـيوتيوب. هاد الأغنية قدماتها جنات برفقة الفنان حودة بندق، والفيلم من بطولة النجمة الكبيرة ياسمين صبري. واش مازال فيها لي تزيد تعطينا شي مفاجأة قبل ما يسالي العام؟