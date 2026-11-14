حاتم عمور وهاجر إدلحاج كيهزوا الروينة بـ "غالي"!

ترفيه

صافي، لي كان كيتسنى الجديد ديال حاتم عمور، يتهلا فراسو مزيان ويوجد الكاسك! "غالي" ديالو مع الفنانة هاجر إدلحاج خرجات بالليل ديال نهار الجمعة لي فات، ودابا راهي دايرة حالة فجميع المنصات الرقمية. حاتم عمور بهاد العمل الفني الجديد، كيكمل الحضور القوي ديالو فالساحة الغنائية المغربية، وكيبين لينا بلي راه باقي عندو ما يعطي.

حاتم، كيف العادة ديالو، مشا لإنستغرام ديالو باش يشارك الفرحة مع الفانز ديالو ويعلمهم بالخبر الزوين. ماشي غير حط الأغنية وصافي، بل دعا المتابعين ديالو باش يسمعوا العمل الجديد ويشاركوه تفاعلهم حول المقاطع اللي لفتات انتباههم. وكتب: "أغنية غالي الآن متوفرة حصرياً على جميع المنصات الرقمية".

أما بالنسبة لـ"غالي" نفسها، راه عمور وإدلحاج جابوا لينا شي حاجة ماطايحاش على البال بالمرة! تخيل معايا، مخلطين لينا الإيقاعات المغربية الأصيلة مع النكهة الهندية الحارة، باش تعطينا واحد المذاق موسيقي فريد من نوعه ومميز بزاف. واش نتوما مستعدين لشي رقصة من قلب المغرب حتى للهند؟ الأغنية جابت واحد الطابع إيقاعي اللي كيخليك تخدم الرجلين بلا ما تحس، وكيخليك تعيش اللحظة بكل طاقة وحماس.

وهنا كاين شوية ديال الدراما لي بزاف د الناس واقيلا نسات عليها، أو ما كانتش عارفة بيها كاع: راه هاد "غالي" هادي كانت مشروع ديال ديو غنائي آخر، وكان من المرتقب أنها تجمع حاتم عمور بالفنانة الصاعدة إكرام المزوري. ولكن، للأسف الشديد، ألغاو المشروع داك الساعة وما كملش. السبب كان واضح وصريح: عدم التوصل إلى اتفاق وتوافق على عدد من الشروط الإدارية والتعاقدية المتعلقة بالعمل. فاش كيوقع هادشي، واش كنقولوا "كل تأخيرة وفيها خيرة"؟ عموماً، اللي فات مات، والمهم هو أن الأغنية خرجات لينا دابا.

ودابا ها حنا كنسمعوا "غالي" بصوت حاتم عمور وهاجر إدلحاج، وبلمسة إيقاعية غريبة وعجيبة لي خلات الكل يهضر عليها. واش هاد النسخة الجديدة لي ربحتو فيها، وطلعات أحسن من أي حاجة أخرى كانت ممكن توقع؟ ولا كنتو كتفضلو النسخة الأولى مع إكرام المزوري؟ شاركونا رأيكم، راه MAD Morocco ديما معاكم!