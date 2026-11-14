تمكين: عمرو سعد وياسمين صبري أخيراً مجموعين!

ترفيه

الدراما المصرية غتشهد واحد الحدث لي كيتسنى من شحال هادي! عمرو سعد وياسمين صبري أخيراً غيتلاقاو في مسلسل واحد، سميتو "تمكين". هادي هي المرة الأولى لي هاد الجوج كيتجمعو في عمل فني، وهادشي بوحدو كافي باش يخلق ضجة كبيرة.

البروفات الأولية ديال المسلسل يلاه بدات، وكلشي مستعد للتصوير لي غادي يبدا الأسبوع الجاي. واضح أن الفريق خدام بجد باش يكون العمل جاهز للعرض ديالو ضمن موسم دراما رمضان 2027، وراه باينة المنافسة غتكون سخونة.

محمد سامي هو كاتب ومخرج هاد العمل، والكاست كيضم نخبة من نجوم الفن المصري، بينهم: ميرفت أمين، خالد الصاوي، أحمد زاهر، كمال أبو رية، أشرف زكي، نشوى مصطفى، إيهاب فهمي، ريم سامي، وزيد عليهم إدوارد، عماد زيادة، أحمد صيام، صفاء الطوخي وسارة نخلة، وغيرهم. يعني داكشي عامر بالوجوه لي كتعجبنا وغادة تزيد قيمة كبيرة للمسلسل.

مع هاد التوليفة القوية لي كتجمع بين عمرو سعد وياسمين صبري، وتحت قيادة محمد سامي، كاين ترقب للتعاون الأول بين عمرو سعد وياسمين صبري في المنافسة الرمضانية المقبلة.