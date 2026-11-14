حنان مطاوع: مسرحية حتشبسوت كانت غي فكرة وصافي!

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الفنانة حنان مطاوع عطات تصريح خاص كوضحت فيه شكون هو المصير ديال مسرحية حتشبسوت . قالت مطاوع: "مسرحية حتشبسوت كانت مجرد فكرة لم تدخل حيز التنفيذ وأتمنى تقديم شخصية فرعونية قريبا".

من جهة أخرى، حنان مطاوع دابا غارقة فالخدمة ومكرفسة مع بزاف ديال المشاريع الفنية بين السينما والدراما. مؤخراً، وقعات عقد بطولة مسلسل جديد سميتو "شر المستخبي"، من إخراج سعد هنداوي، وأحداثه في إطار اجتماعي تشويقي. وكاين حتى فيلم عالمي مصري تحت التحضير، لي غيبدا التصوير ديالو فالبداية ديال سنة 2027. باينة هادشي غيكون شي حاجة عالمية بالصح.

وزايدة عليها، حنان كتشاطر ففيلم سميتو "هيروشيما" مع النجم أحمد السقا. الفيلم كيدور فإطار الإثارة والتشويق، وكاتبو أيمن بهجت قمر، والمخرج ديالو أحمد نادر جلال. وكيشاركو فيه أسماء قوية بحال مي عمر، باسم سمرة، شيرين رضا، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هدى الأتربي، محمد لطفي، عماد صفوت، علاء مرسي، بالإضافة للوجه الجديد هيثم زيدان. يعني غيكون عامر بالنجوم.

وفموسم دراما رمضان ديال 2026، كانت حنان مطاوع مبهدلة الشاشة بزوج ديال المسلسلات لي حقو نجاح جماهيري كبير. الأول هو "المصيدة" لي فيه 15 حلقة، ودارت فيه دور هاكر فقصة فيها الأكشن والكوميديا والمغامرات. وشاركو معاها خالد سليم لي لعب دور رسام نصاب، وبسنت السبقي لي كانت معاونتو وصديقة حنان، وسلوى خطاب لي لعبات دور الأم ديالها.

أما المسلسل الثاني، فكان "الكينج" مع محمد إمام، وحققت فيه نجاحا جماهيريا كبيرا بشخصية فريدة، كما نجحت في المصيدة بشخصية زمزم. هاد المسلسل حتى هو كان اجتماعي وتشويقي، وشارك فيه كمال أبو رية، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، وعمرو عبد الجليل. وكان من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج عبد الله أبو الفتوح. بصراحة، حنان مطاوع ولات كتحكم فكلشي.

وزيد على هادشي كامل، العام لي فات، كانت حنان مطاوع ففيلم "هابي بيرث داي" لي كان شارك في افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، وهاد الفيلم حصد "سينما من أجل الإنسانية" لي كيختارها الجمهور، وجائزة "فيبريسي" لأفضل فيلم أول من مهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي. الفيلم كان من بطولة نيلي كريم، شريف سلامة، ودعاء رمضان، وغيرهم.