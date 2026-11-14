سميرة سعيد كتوجد لألبوم «ماذا ولو» الأحد.. 8 أغاني في الجزء الأول

ترفيه

سميرة سعيد، الديفا ديالنا والمغربية لي كتحمر لينا الوجه، غتطلق الألبوم الجديد ديالها «ماذا ولو» نهار الأحد 15 نوفمبر 2026. هاد العمل الكبير مقسوم على جوج ديال الأجزاء، والبارت الأول غيكون فيه ثماني أغاني، بمشاركة كبار الشعراء والملحنين والموزعين. الخبر بوحدو كيخلينا متحمسين بزاف!

قبل ما يوصل الألبوم، سميرة روجات ليه بواحد البرومو تشويقي خطير، هو الثاني لي كنشوفوه، وطلقاتو في الحسابات الرسمية ديالها على السوشيال ميديا. داك البرومو، بان لينا فيه مقطع صغير من أغنية سميتها «تبا». العنوان بوحدو كيخلينا نتساءلوا آش كاين لداخل! هاد الأغنية، الكلمات ديالها لـ شادي نور، واللحن لـ أحمد طناني، والتوزيع لـ هاني يعقوب. يعني فريق كول وشاطر.

الميكس والماستر ديال «تبا» تكلف بيهم أمير محروس، . والكليب ديال الأغنية، لي هو جزء من الحملة الترويجية الضخمة، أخرجه نضال هاني. يعني كاع داكشي محبوك ومتقون باش يوصل لينا داكشي لي كنبغيو.

البارت الأول من الألبوم فيه تعاونات فنية بزاف. في الكلمات، كنلقاو أسماء بحال نادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، وشادي نور، وبلال سرور، ومحمد قايّات. هادو غير الشق الأول ديال المبدعين.

أما الألحان، كاين عمرو مصطفى، ومحمود العسيلي، وبلال سرور، وهاني يعقوب، وأحمد طناني. يعني تشكيلة متنوعة تضمن لينا أذواق مختلفة. وفي التوزيع الموسيقي، أمير هداية وهاني ربيع وأحمد أمين وهاني يعقوب عاود تاني. فريق عمل كبير هادا، ماشي ساهل باش تجمع كاع هاد النجوم.

وبالنسبة للتجهيزات الصوتية، كاين أمير محروس، ومحمد صقر، وخالد سند، ومفدي مجدي لي تكلفو بالميكساج. والإشراف النهائي على الماستر ديال الألبوم كامل كيرجع لـ أمير محروس. يعني السيد قافز وما خلا والو للصدفة.

سميرة ما بغاتش تطلق أغاني عادية وصافي، بل خططات تقدم «ماذا ولو» بأسلوب «Visual Album». يعني كل أغنية غتكون عندها هوية بصرية خاصة بيها، وهاد التجربة غتخلط لينا بين الموسيقى والصورة، وغتعطي لكل عمل طابعو الخاص بيه. فكرة واعرة وعصرية كتورينا أن الديفا ديما كتجدد وكتفكر خارج الصندوق. حنا متأكدين بلي الألبوم غيكون ضربة معلم، ونتوما، واش مستعدين لـ «ماذا ولو»؟