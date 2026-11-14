مي عز الدين وكحل عينها، عام ديال الزواج وكلّو حب وتضامن!

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مي عز الدين، الفنانة، احتفلت هي وراجلها أحمد تيمور خليل بالذكرى الأولى ديال زواجهم. هاد المناسبة اللي كانت نهار 11 نونبر، جات بعد عام شفنا فيه حياتها الخاصة بانت للعلن كثر مع راجلها.

الفنانة شاركت جمهورها في إنستغرام تصاور رومانسية جديدة كتجمعها بأحمد تيمور، وكيظهرو فيها في جو احتفالي كولّو ورود حمرين وكيكة مصاوبة على قد المناسبة. هادشي كلو احتفال بعام داز على عقد قرانهم اللي كان نهار 11 نونبر 2025، فحفلة بسيطة حضروها غير الناس القراب.

العام الأول: حب ودعم علني

مي عز الدين ما بخلاتش على راجلها برسالة زوينة في ذكرى زواجهم، دعوات من القلب باش ربي يحفظ زواجهم ويرزقهم الاستقرار والطمأنينة ويكتب ليهم الخير. وسبق ليها شاركت رسالة أخرى قبل هادي كتقول فيها بلي داز 365 يوم على زواجهم، وكتمنى يدوزو العمر كامل مجموعين. هاد العام الأول من زواجهم عرف ظهورهم بزاف في السوشل ميديا، خصوصا بعدما ولات مي كتهضر على حياتها الشخصية كثر من داكشي اللي كانت موالفة تديرو قبل الزواج.

البداية كانت من تصاور شهر العسل لي شاركوها، ومن بعد تبعتها مناسبات بزاف ظهرو فيها بجوج: من أعياد ميلاد، سفريات، واحتفالات خاصة. حتى أحمد تيمور كان كيشارك تصاور ولقطات كتجمعو بمي في مناسبات متعددة، وباش ولات العلاقة ديالهم واضحة كثر في منصات التواصل الاجتماعي. حتى أول عيد ميلاد لمي بعد الزواج، احتفلت بيه بجلسة تصوير خاصة وحفلة زوينة، وأحمد تيمور شارك تصاور ورسالة في حسابو، لي ردت عليه مي برسالة كتعبر فيها على تقديرها لوجودو في حياتها.

السند وقت الشدة

الدور ديال أحمد تيمور ما وقفش غير على المناسبات المفرحة خلال عامهم الأول. بل بان بشكل كبير خلال الأزمة الصحية اللي دازت منها مي في شهر فبراير اللي فات. جاتها وعكة صحية اضطراتها تدخل للمستشفى وتدير عملية جراحية عاجلة، ومن بعد نقلوها للعناية المركزة. تولى هو يخبر الجمهور بالتطورات ديال حالتها وطلب منهم يدعيو ليها، ومن بعد أعلن على تحسنها وخروجها من المستشفى باش تكمل العلاج في الدار. وما نساوش يشكر كاع لي ساندوها واطمأنو عليها ففترة المرض ديالها. ومن بعد ما تعافت مي ورجعات تظهر في حساباتها في السوشل ميديا، راجلها بقى كيعبر على الدعم ديالو ليها بالتعليقات ديالو على تصاورها ومنشوراتها.

النشاط الفني باقي

الفنانة مي عز الدين ما حبساتش نشاطها الفني خلال عامها الأول ديال الزواج، والحضور ديالها على الشاشة ما توقفش واخا دازت لمرحلة جديدة في حياتها الشخصية. آخر أعمالها الدرامية كان مسلسل "قلبي ومفتاحه"، لي تبث في رمضان 2026. وشاركها في البطولة آسر ياسين، ودياب، وأشرف عبد الباقي، وأحمد خالد صالح، وسماء إبراهيم، وحازم سمير، وعايدة رياض، وعدد كبير من الفنانين. المسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن وإنتاج شركة Media Hub سعدي - جوهر. أحداث المسلسل كدور في إطار رومانسي على سيدة تطلقات ثلاثة المرات، وكتسعى باش تلقى "محلل" باش تقدر ترجع لراجلها الأول، حتى كتلاقى حياتها مع سائق أوبر ما عمره تزوج، وكتغير المسارات ديال الشخصيتين مع تطور الأحداث.