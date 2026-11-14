إيناس عز الدين غتكون من المكرمين فحفل "جوائز الأفضل عربياً"

ترفيه

إدارة مهرجان "جوائز الأفضل عربياً" أعلنات على تكريم الفنانة إيناس عز الدين. هاد التكريم كيتعتبر تتويج للمسيرة الفنية الطويلة ديالها، اللي خلاّت فيها بصمات واضحة فالدراما، السينما والمسرح.

العيون كلها غتكون على فعاليات الدورة الرابعة ديال هاد الحفل اللي غيوقع فالرابع من ديسمبر المقبل. هاد التكريم جا حق للمجهودات الكبيرة ديالها والأعمال المتنوعة اللي شدات الجمهور العربي. فالدراما التلفزيونية، إيناس عز الدين خلات بصمة لافتة بمشاركتها فمسلسلات بحال «الحقيقة والسراب»، «العار»، «آدم»، «خطوط حمراء»، و«سلسال الدم»، ووصلات حتى لـ«أفراح إبليس» و«الكيف» و«زواج بالإكراه».

أما فالسينيما، الفنانة كان عندها حضور قوي فأفلام بحال «جمهورية إمبابة» و«وش سجون». وعلى خشبة المسرح، إيناس عز الدين شاركات لخمس سنين فمسرحية «بودي جارد» مع الزعيم عادل إمام، وهادي من أهم المحطات اللي طبعات المشوار الفني ديالها.

من جهتو، المخرج محمد كرم، اللي هو رئيس الجمعية العربية الدولية للإعلام والسينما (الجهة المنظمة للحفل)، صرّح بأن هاد الدورة المرتقبة كتحتافل بربع قرن ديال الإبداع العربي. وأكد كرم بلي المهرجان حريص باش يكرم القامات الفنية اللي أغنات الذاكرة ديالنا، ومشار لهم بلي الحفل غيشهد حضور كبير من النجوم والإعلاميين والشخصيات العامة من جميع أنحاء الوطن العربي.

وحاليا، إيناس عز الدين مشاركة فأحدث أعمالها الدرامية اللي هو مسلسل «أفراح إبليس 3»، وكتمثل فيه مع نخبة من النجوم بحال جمال سليمان، صابرين، وكمال أبورية. المسلسل من تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد خالد أمين، والمستشار الإعلامي ديالها هو عصام ميلاد نصرالله.