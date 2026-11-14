هشام الجباري كيصور 'البديلة' فوزان.. واش غانشوفو جمال المدينة فرمضان؟

ترفيه

المخرج المغربي هشام الجباري، ولد دار الضمانة، بدا تصوير بعض المشاهد من مسلسلو الدرامي الجديد اللي سميتو 'البديلة' فمدينة وزان. هاد الخطوة كيبان منها الجباري باغي ينقل جزء من تفاصيل مدينتو الأم للشاشة، ويساهم فالتعريف بالمؤهلات ديالها ويبرزها فنيا وثقافيا.

العمل من كتابة وإخراج الجباري، وكينتجو شركة 'عليان للإنتاج' لصالح القناة الثانية. المسلسل من المنتظر يتعرض فالبرمجة الرمضانية الجاية، وكيشارك فيه نخبة من نجوم الفن المغربي بحال منى فتو، وعزيز حطاب، وسامية أقريو، وأمين الناجي، بالإضافة لممثلين آخرين.

طاقم المسلسل بدا نهار الجمعة فالصوير فالسجن المحلي ديال وزان. 'البديلة' غيكون من 30 حلقة، وكل حلقة فيها 52 دقيقة، وهاد الصيغة الدرامية الطويلة معولين بيها يجلبو المشاهدين فالموسم الرمضاني.

بالتوازي مع هاد المشروع، هشام الجباري باقي كيبين الحضور ديالو فالإنتاجات التلفزيونية، خصوصا من بعد ما كمل تصوير مسلسل 'حبيبي حتى الموت' اللي باقي كنتسناو يتحدد موعد البث ديالو على شاشة القناة الأولى.