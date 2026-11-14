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بالأحمر: إلهام شاهين كتخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي

Mandy Mandopoulos · 14 نونبر 2026

الفنانة إلهام شاهين خطفات الأنظار في حفل افتتاح الدورة الـ 47 لمهرجان القاهرة السينمائي اللي تدار في دار الأوبرا المصرية. الحفل حضروه بزاف ديال نجوم الفن وصناع السينما.

إلهام بانت بفستان طويل أحمر، وكان باين عليها الأناقة ديالو. الإطلالة ديالها كانت كاملة وخلياتها تبان زوينة على السجادة الحمراء.

هاد المهرجان ديال القاهرة السينمائي معروف بزاف في العالم العربي وإفريقيا، وهو الوحيد لي عندو تصنيف 'A' من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام.

أش بان ليكم نتوما؟ واش الأحمر كواتيها ولا غير كتبان زوينة؟

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