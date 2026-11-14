بالأحمر: إلهام شاهين كتخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي

ترفيه

الفنانة إلهام شاهين خطفات الأنظار في حفل افتتاح الدورة الـ 47 لمهرجان القاهرة السينمائي اللي تدار في دار الأوبرا المصرية. الحفل حضروه بزاف ديال نجوم الفن وصناع السينما.

إلهام بانت بفستان طويل أحمر، وكان باين عليها الأناقة ديالو. الإطلالة ديالها كانت كاملة وخلياتها تبان زوينة على السجادة الحمراء.

هاد المهرجان ديال القاهرة السينمائي معروف بزاف في العالم العربي وإفريقيا، وهو الوحيد لي عندو تصنيف 'A' من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام.

أش بان ليكم نتوما؟ واش الأحمر كواتيها ولا غير كتبان زوينة؟