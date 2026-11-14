حفل هيفاء وهبي وأحمد سعد في لندن: تأجيل مفاجئ

ترفيه

كانو كاع الناس موجدين راسهم لسهرة العمر نهار 20 نوفمبر 2026 في مسرح OVO Arena Wembley الشهير في لندن، لي كان من المقرر يجمع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي والمغني المصري أحمد سعد ف حفل غنائي مشترك. كان الهدف واضح: يجمعو الجمهور العربي ف بريطانيا وأوروبا كاملة، ويحتفلو بالبوب العربي والأغاني لي كيحماق عليها الكل.

لكن كيف العادة، ماشي ديما كنلقاو داكشي لي كنا كنتسناوه. اللقاء الفني لي كان كيتسناه بزاف ديال الناس، تأجل. الخبر جا من الموقع الرسمي للمسرح، لي أكد بلي الحفل ماغاديش يدوز ف موعدو المحدد. وهادشي من بعد ما الفنانين بجوج أعلنوا عدم المشاركة ديالهم فيه.

الجهة المنظمة قالت بلي راه كاينة دراسة باش يحددو موعد جديد. أما الناس لي شراو التذاكر، فغادي يتوصلو بكاع التفاصيل على الوضع وكيفاش يرجعو فلوسهم، هادشي عن طريق المنافذ لي شراو منها التذاكر أصلا.

كان الحفل المرتقب غيكون مناسبة مميزة، ماشي غير لهيفاء وأحمد سعد، بل حتى للديجي Nemz لي كان غادي يشارك معاهم تحت شعار 'بلدان.. مسرح واحد'. كانو موجدين لينا سهرة فيها مزيج من البوب العربي والأغاني لي عليها الطلب، وكتجمع بين التجربة اللبنانية والمصرية قدام جمهور عربي ف الخارج، كيفما وصفتها هيفاء براسها ف انستغرام بـ'أيقونتان ومسرح واحد وليلة واحدة'.

الجهة المنظمة خرجت ببلاغ قالت فيه بلي قرار التأجيل جا بسباب 'حالة من عدم اليقين العالمي وتزايد المخاوف الدولية'. وأكدت بلي الظروف لي أدت لهاد التطور كانت خارجة عن السيطرة ديالهم، وقدات اعتذارها للجمهور لي شرى التذاكر أو كان ناوي يسافر باش يحضر للسهرة.

هادي ماشي أول مرة كيتلاقاو هيفاء وأحمد ف مسرح واحد؛ سبق ليهم تلاقاو ف حفل ضمن فعاليات موسم الرياض ف يناير 2026. داكشي علاش كانت الناس متشوقة لهاد اللقاء الجديد ف لندن.

واخا الجهة المنظمة قالت بلي كاين احتمال لتحديد موعد بديل، لكن لحد الساعة ما كاين حتى إعلان رسمي. واش هادشي كيعني أن 'عدم اليقين العالمي' ولا هو العنوان الجديد لحفلاتنا؟