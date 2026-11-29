ترفيه

يارا السكري بدات تسخن الأجواء لرمضان 2027، وشاركت مع المتابعين ديالها صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل «سلطان الديب». الممثلة بانت في الصور بإطلالات شعبية من خلال شخصية «دهب» اللي غتجسدها في العمل، وظهرت حتى هي في لقطة مع الفنان ميدو عادل.

يارا ما خلاتش الصور بلا تعليق، بل كتبت عليها: "دهب أرق بنت في مصر". وطبعاً الجمهور تفاعل بزاف مع هاد الصور وعبروا على الحماس ديالهم باش يشوفو هاد الشخصية الجديدة كيفاش غتكون في الشاشة.

المسلسل كيجمع يارا السكري مع أحمد العوضي، اللي غيلعب دور «سلطان الديب» في قصة اجتماعية شعبية فيها بزاف ديال التشويق والأكشن، ومبنية على صراعات ومواجهات بين الأبطال.

بالنسبة للطاقم، العمل فيه وجوه معروفة بحال رانيا يوسف، سوسن بدر، عمر الشناوي، محمود عبد المغني، لجين خليفة، ومحمود البزاوي.

واش كيبان ليكم الـ «لووك» الشعبي جا مع يارا السكري ولا جابتها غير في التخمير؟