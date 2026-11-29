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تأجل عرض فيلم «الغربان» من بطولة عمرو سعد للمرة الثانية، من بعد ما كان محدد يخرج فـ السينما فـ لافان ديال 2026. هاد المرة، القائمين على العمل ما عطاو حتى شي موعد جديد للعرض.

هادي هي المرة الثانية اللي كيتأجل فيها الفيلم، حيت المرة اللولة كانت فـ أكتوبر 2025 بسباب مشاكل إنتاجية. ومصدر من صناع العمل أكد بلي التأخير هاد المرة جاي من استمرار الخدمة على مراحل الجرافيك والمؤثرات البصرية، اللي كتاخد وقت طويل حيت المشاهد والأحداث ديال الفيلم صعيبة وكتطلب دقة كتر.

الفيلم كيدور فـ سنة 1942، وقت الحرب العالمية الثانية، وبالضبط فـ الصحراء الغربية المصرية وقت معركة العلمين. القصة كتخلط بين الأكشن، التشويق، والدراما التاريخية، وكتمزج بين الواقع والخيال من خلال شخصيات كتقاطع طرقها مع أحداث ديك الفترة.

باش يخرج العمل بهاد المستوى، التجهيزات خدات سنوات ديال التحضير والتصوير، وتصور فـ تلاتة ديال الدول هي مصر، الإمارات، وروسيا. الفيلم حتى هو فيه حوارات بعدة لغات باش يوصل لجمهور عالمي.

العمل من تأليف وإخراج ياسين حسن، وكيشارك فيه كاست كبير: عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، عبد العزيز مخيون، صفاء الطوخي، ميرهان حسين، عائشة بن أحمد، أحمد وفيق، لبنى ونس، محمود البزاوي، وعمر الشناوي، بالإضافة لممثلين أجانب.

بصراحة، هاد التأجيلات بزاف، ولكن يلا كانت المؤثرات البصرية هي السبب، فـ حنا مستعدين نتسناو باش نشوفو شي حاجة نقيّة ماشي غير «ديكورات» من داكشي اللي كنشوفو ديما. واش تظنوا بلي الجرافيك غادي يكون فـ المستوى ولا غير مبرر للتأخير؟