ترفيه

فتحي عبد الوهاب قرب يسالي تصوير المسلسل الجديد ديالو "عالم افتراضي"، اللي غادي يتعرض مطلع ديسمبر المقبل على وحدة من المنصات الرقمية. المسلسل فيه 15 حلقة، وفيه فتحي كيلعب دور مدرس تاريخ كيدخل لعالم غير متوقع بسباب أزمة عائلية صادمة ومفاجئة.

العمل من بطولة محمد علاء، نهي عابدين، فيليكس، مالك عماد، وهلا السعيد، ومن تأليف نجلاء الحديني وإخراج أحمد خالد. صراحة، فكرة مدرس تاريخ كيدخل لعالم افتراضي كتبان مثيرة، وغادي نشوفو واش هاد التغيير غادي يجي مع الشخصية ولا لا.

وفي نفس الوقت، فتحي بدأ حتى تصوير المشاهد ديالو في الجزء السابع من مسلسل "المداح" مع حمادة هلال والمخرج أحمد سمير فرج. هادي هي المرة الثالثة اللي كيشارك فيها في هاد السلسلة بشخصية الدكتور سميح، من بعد النجاح الكبير ديال ظهوره في الجزأين الرابع والسادس.

شكون فيكم اللي متبع المداح ومستني يشوف الدكتور سميح من جديد؟