ترفيه

في السبت 28 نونبر 2026، سالات فعاليات الدورة 23 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش في قصر المؤتمرات. الفيلم الكاميروني «بيت الريح» للمخرج أوغست برنار كويمو يانغو هو اللي دا النجمة الذهبية، يعني الجائزة الكبرى ديال المهرجان، مورا تسعة أيام ديال العروض واللقاءات.

لجنة التحكيم اللي كانت ماريون كوتيار هي الرئيسة ديالها، ومعاها ثمانية ديال الشخصيات السينمائية العالمية، من بينهم المخرج المغربي سعيد حميش بن العربي والمخرجة التونسية كوثر بن هنية، وزعوا الجوائز على الأفلام اللي كانت كتنافس (13 فيلم). جائزة لجنة التحكيم مشات لفيلم «فتيات حزينات» للمخرجة فيرناندا توفار، وفيلم «بنيمانا» للمخرجة ماري كليمونتين دوسابيجامبو خدا تنويه خاص، أما جائزة الإخراج فكانت من نصيب رفيقي فاريالا على فيلمه «فتى الكونغو».

وبالنسبة للتمثيل، ماريا ناكوزي وريم مروة تقاسموا جائزة أفضل أداء نسائي على أدوارهم في فيلم «غضب» للمخرج رامي قديح. أما جائزة أفضل أداء رجالي فمشات لبيونار مونتو اللي مثل في فيلم «ماري مادلين» للمخرجة جيسيكا جينيوس. إدارة المهرجان لاحظات أن ثلاثة ديال الأفلام اللي ربحو («بنيمانا»، «فتى الكونغو»، و«غضب») استفادو من مواكبة «ورشات الأطلس».

هاد الدورة كانت عامرة بـ 74 فيلم من 38 بلاد، منهم 10 أفلام تعرضو للعالم لأول مرة، و11 فيلم كيمثلوا بلدانهم في سباق الأوسكار. الجمهور كان حاضر بقوة، تقريبا 50 ألف متفرج حضروا العروض واللقاءات، خاصة فقرة «حوارات» في مسرح «ميدان» اللي شاركوا فيها أسماء كبيرة بحال مونيكا بيلوتشي وليلى المراكشي.

المهرجان كرم ثلاثة ديال الشخصيات بالنجمة الذهبية: الفنان المغربي يونس ميڭري (اللي سلم ليه الدرع حسن الفد)، والممثل الأمريكي جيف غولدبلوم، والممثل والمخرج الأمريكي جون تورتورو.

على الجانب المهني، «ورشات الأطلس» في دورتها التاسعة رافقات 30 مشروع وفيلم من 14 بلاد، وتوجات 10 مشاريع بجوائز وصل المجموع ديالها لـ 125 ألف أورو، إلى جانب أنشطة «برامج الأطلس» الموجهة للمنتجين الشباب والموزعين والنقاد السينمائيين.

وفي الجانب الاجتماعي، المهرجان بالشراكة مع وزارة الصحة ومؤسسة الحسن الثاني لطب العيون نظموا الحملة 30 لمكافحة العمى في المستشفى الإقليمي بتحناوت ما بين 23 و27 نونبر، والنتيجة كانت هي أكثر من 3000 فحص طبي و400 عملية جراحية لناس المنطقة.

شكون فيكم اللي حاول يزاحم في العروض المجانية هاد العام؟