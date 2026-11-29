ترفيه

فرح الفاسي كانت طايرة من الفرحة بالأجواء اللي رافقت عرض فيلم «حياة عادية جدا» في مهرجان الدوحة السينمائي. الفنانة المغربية شكرات الجمهور المغربي والقطري على الحضور ديالهم والتفاعل القوي مع العمل، وأكدات عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أن اللحظات اللي عاشتها في هاد اللقاء غادي تبقى راسخة في الذاكرة ديالها، معبرة على امتنانها للمحبة اللي لمستها من المشاهدين.

فرح الفاسي ما اكتفاتش غير بالتمثيل في هاد الفيلم، بل كانت حتى منتجة مشاركة مع بشرى مالك وأمين المغاري. المشروع هو ثمرة تعاون بين شركاء من المغرب وقطر، وكيهدف لتقديم قصة إنسانية كتجاوز حدود الجغرافيا والثقافة.

الفيلم من إخراج التركي محمد دنيز، وشارك في كتابة السيناريو ديالو بشرى مالك وعبد الرحيم الصديقي ومحمد دنيز، وبمشاركة نخبة من الفنانين المنتمين إلى المغرب وقطر والكويت ومصر والسودان.

بالنسبة لفرح الفاسي، هاد المشاركة هي بداية لمسار كطمح من خلالو تزيد من الحضور ديال العمل في المحافل السينمائية الدولية، خصوصاً أن الفيلم كيرهن على فتح آفاق جديدة للتجربة السينمائية المغربية القطرية باش توصل لجمهور عالمي أوسع.