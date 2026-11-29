ترفيه

فيفي عبده دارت اللي عليها وخطفت جميع الأنظار فاش تكرمات في حفل مجلة GQ السنوي مساء الأربعاء الماضي. اختارت اللون الأحمر الناري اللي كيجي معاها، ففستان سهرة طويل ومزير على القوام، مصنوع من ثوب براق وفيه ثنيات وطيات دايرين بالخصر ونازلين بطريقة كتخلي الشكل متناسق.

ولكن الصراحة، 'الضربة القاضية' في هاد اللوك كانت هي داك الـ 'كاب' العملاق ديال الساتان الأحمر. التصميم كان مسرحي بامتياز، فيه كشكشة هندسية طالعة على الكتاف والعنق، ونازل بذيل طويل وواسع كايجر على الأرض. لوك فيه بزاف ديال الجرأة والدراما، وهادشي اللي كيميز شخصية فيفي اللي كتعشق الأضواء.

وباش تكمل الفخامة، زادت واحد الـ 'تشوكر' عريضة ومرصعة، مع خاتم كبير، وبقات فهاد الحدود باش ميبانش اللوك 'over' بزاف وتخلي التوازن موجود. أما من ناحية الشعر، فمشات مع الستيل الكلاسيكي: شعر كحل لامع بتموجات عريضة على جهة وحدة وفرق جانبي، باش تهرس شوية من قوة الـ 'كاب' وتزيد لمسة أنوثة.

والمكياج كان قوي ومشرق، ركزات فيه على الرموش الكثيفة والكحل البارز مع بشرة نضرة وبلاشر وردي. وبالنسبة للشفايف، اختارت اللون البني المطفأ (matte) باش تعطي لمسة عصرية وتوازن الإطلالة كاملة.

واش بان ليكم هاد الـ 'كاب' كان بزاف ولا جا هو هاداك مع شخصية فيفي؟